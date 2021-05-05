海南三亞一名漁民在休漁前進行收網作業，意外捕到一條北方藍鰭鮪魚，重達700斤(約350公斤)、長1.55公尺，由於體型如此大的北方藍鰭鮪魚非常少見，因此吸引不少買家關注，最終以10萬人民幣賣出，消息曝光後在網路上引發討論，不少人直呼漁民虧大了。

綜合陸媒報導，海南三亞漁民在休漁前進行收網作業，拉起來時發現捕到2條大魚，其中一條在過程中脫逃，而漁民趕緊將剩下的另一條大魚帶上岸，發現此為北方藍鰭鮪魚，身形非常大，經秤重後得知，魚重達690多斤(約350公斤)，身長1.55公尺，腰圍近2公尺。

大魚最終被一名李姓買家以10萬人民幣(約新台幣43萬)買走，他提到一般捕到的北方藍鰭鮪魚僅幾10斤(約5公斤)重，且在大陸海域極為少見，「能遇到這麼大的魚，船員與船長都覺得很幸運，我能親眼見到牠，也感到非常興奮」，而釣到大魚的船長如今已60多歲，也是第一次看到這麼大條的魚。

消息一出引發討論，不少人直呼漁民虧大了，「只賣10萬太便宜了，拍賣絕對多好幾倍」、「太便宜了，這一條北方藍鰭鮪魚如果拿去拍賣，可拍50萬以上」、「這漁民太實誠了，直接送去拍賣，絕對不只10萬」、「虧了3/5價格，之前在一部紀錄片有看到，一條重約150公斤的北方藍鰭鮪魚，在東京築地市場被拍出8萬多的價格」。

北方藍鰭鮪魚又名大西洋黑鮪、大西洋藍鰭鮪魚，臺灣則稱為「北方黑鮪」，主要生活於大西洋的西部和東部、地中海及黑海，由於其肉質鮮美，因此是重要的食用魚，適合製作成生魚片，一尾好的黑鮪魚在東京築地市場售價甚至超過10萬美金，但因人類過度捕撈，導致牠們數量劇減，如今被IUCN紅色名錄列為瀕危物種。