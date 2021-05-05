患有阿茲海默症的患者可能會忘記家人、無法自理生活，但學了一輩子的技能，卻會深刻地牢記在他們心中。美國一對患有阿茲海默症的老夫妻住在當地安養中心，然而日前老翁竟靠著在軍隊學到的摩斯電碼，透過聽音效破解門鎖，成功帶著愛妻逃跑。

根據《田納西人日報》報導，這對患有阿茲海默症的老夫妻被子女送到位於田納西州的安養中心居住，沒想到上個月初，老先生居然破解了裝設電子密碼鎖的大門，帶著愛妻一起逃跑，兩人在幾條街外徘徊了將近半個小時，才被附近居民發現，立刻聯絡安養中心將他們帶回。

由於門鎖沒有任何被破壞的跡象，電子鎖的密碼也沒有洩漏出去，因此安養中心的工作人員對於老夫妻出逃事件感到相當震驚，在調查的過程中，老先生才說出自己以前在軍隊曾學過「摩斯電碼（Morse Code）」，他發現每個數字按鍵都有不同的音效，於是經過幾次「聽音辨數」的研究後，成功將大門破解。

事後，安養中心因疏失被判處2000美金（約新台幣5.6萬）罰款，該中心發表聲明稱：「確保居住者的安全是我們最重要的事情」，並保證未來將更加頻繁地巡房，防止類似意外再發生，也會在工作人員的陪同下，多帶老夫妻到戶外散步，他們的女兒得知消息後，也承諾會更常來探望父母，帶他們外出散心。