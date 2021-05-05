斯洛伐克日前發生一起意外墜樓的案件。一名消防隊隊員原本要搭救一名坐在高樓窗台邊的女子，不料過程中出了差錯，不但人沒有救到，還意外讓女子失去重心從高樓墜落慘死，讓現場所有人都相當驚訝。

根據當地媒體《Zregiony.sk》的報導，位於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）中的一處消防隊，在本月2時接獲民眾報案，表示一棟大樓的11樓窗台上，坐著一名疑似想要尋短的女子，消防隊接獲報案後立即派出大批隊員前往救援。

消防隊抵達現場後，確實看到11樓的窗台上坐著一名女子，警消為了怕她受到刺激而做出驚人的舉動，因此打算從頂樓垂降而下，而英勇的救難畫面也被路過的民眾拍了下來。不過，當消防隊員從頂樓往下降時，原本打算向後一蹬，再利用重力加速度將女子推進建築物內，但過程中疑似出了差錯，隊員往後跳再往前踢時僅踢到女子的上半身，使女子向後傾倒，她在失去重心的瞬間抓住了警消的小腿，但因為擺盪的慣性動作使她又跟著警消盪出窗外，最後直接墜落地面。

現場的醫護人員雖緊急將女子抬到一旁搶救，但最後依然宣告不治身亡，讓所有人都相當傻眼。警消官員克里札諾娃（Katarina Krizanova）接受採訪時表示，警消已盡全力救援，也依照規定進行所有行動，沒想到還是救援失敗，感到相當遺憾，目前這起案件已進入調查，無法對外說明詳細情況。

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