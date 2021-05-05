貓咪為了狩獵，演化出適合攀爬、奔跑的腳爪，因此牠們的腳步輕盈且行動迅速。大陸日前一名女子在路上散步時，發現對面走來一隻超胖的白貓，有趣的是，牠不像普通貓的走路方式，竟以「醉漢」的姿勢扶石階向前走，讓人看了忍不住捧腹大笑。

白貓走路姿勢特殊，網友推測牠應該是懷孕了，行走時肚子可能會摩擦到地面，牠才會抬起前肢扶石階走路。(影片來源/youtube/sosososo yayayayay)

綜合陸媒報導，遼寧省大連市一名趙姓女子外出散步時，發現一隻超胖白貓朝她的方向走來，但牠走路的方式很不尋常，白貓像是一個醉漢，前肢扶著路邊的石階往前走，好像牠一不小心就會跌倒，所以要扶牆而行，趙女看到後覺得很有趣，便趕緊將畫面拍攝下來。

而白貓扶石階走沒幾步後，又恢復用四隻腳走路，之後走進樹叢裡離開。趙女提到，由於覺得白貓很可愛，所以便將影片分享至社群平台，在網路上引發討論，不少人發現白貓肚子明顯隆起，推測牠應該不是胖而是懷孕，由於母貓走路時，孕肚會磨擦到地面，導致牠感到不舒服，因此才會用這種方式走路。

根據《寵物百科家族》指出，貓咪懷孕期一般約65天左右，母貓懷孕後，情緒會變得膽小、易怒，有些貓甚至會驅逐公貓，而牠們的體重隨胎兒成長而增加，也使母貓的運動量相對減少，懷孕第三週，牠們的乳房微微紅腫，有發育徵兆，且乳頭周邊毛會脫落，觸診甚至能摸到子宮腫脹，到第八週時，母貓的腹部明顯下垂，且動作緩慢、頻尿。