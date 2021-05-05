購買魚類等海鮮一定要慎選，泰國就有一名女網友在煎魚時，突然發現油鍋上的魚肉不斷冒出白色泡沫，下一秒甚至竄出成千上萬隻的白色幼蟲，不斷在魚肉上瘋狂蠕動，密密麻麻的駭人模樣，讓人看了渾身發毛。

抖音（TikTok）用戶「@iangnaka」一個禮拜前上傳了一段影片，內容提到自己從市場購入了一條魚，正當她開心料理時，沒想到油鍋中的魚肉不斷冒出白色泡泡，接著密密麻麻的白色幼蟲瞬間從魚肉上的蟲卵中爆開，並且瘋狂蠕動，這幕「萬蟲鑽動」的駭人景象讓她頻頻作嘔。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「天啊我到底看了什麼」、「這也太噁了吧」、「剛好可以自動加菜」、「補充天然蛋白質，養顏美容」、「這間店真不錯，買魚送寄生蟲」。不過也有內行人表示，這條魚在尚未被購入之前，本身體內就含有大量寄生蟲，因此下鍋時，瞬間的高溫迫使牠們只能從魚體鑽出「逃命」。

事實上，過去也曾有不少民眾前往自助餐用餐時，發現白帶魚竟「滿滿都是蟲」，但其實行政院農業委員會水產試驗所網站指出，白帶魚的肚內常可發現到海獸胃線蟲寄生，其他海水魚類的寄生率也都很高，並且終年都可發現，只是一般魚販在清魚肚時會一起去除，消費者較不易看到。

不過海獸胃線蟲等寄生蟲，只要經過-20℃冷凍或80℃以上高溫烹煮，通常都可以殺死，但若生食或烹煮不完全，則幼蟲可能進入人類胃腸組織，造成腹痛、嘔吐、下痢等，也有部分人吃到煮熟的線蟲後產生過敏反應。