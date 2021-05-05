不少狗狗對待寶寶都相當溫柔，看到家裡來了新成員後，就會化身「毛保母」，和主人們一起照顧寶寶。最近一段影片在網路上流傳，外國一名寶寶舒服地躺在黃金獵犬身上休息，然而下秒爸爸一把他抱起來，寶寶就開始瘋狂大哭，直到再次被放回狗狗身上，情緒才平靜下來。

外國一隻黃金獵犬Moe在今年1月時，迎來了一名「人類弟弟」，從那個時候開始，Moe就當起了稱職的「毛保母」，和主人們一起照顧寶寶，不但外出散步時會走在嬰兒推車旁扮演保鑣，保護弟弟的安全，平時還會化身「毛枕頭」，讓弟弟舒服地躺在自己的身上，而弟弟對於Moe也相當依賴。

日前，飼主在TikTok上分享了一段有趣的影片，畫面裡弟弟正躺在Moe的身上，表情看起來舒服又愜意，結果下秒爸爸一把他抱起來，弟弟瞬間就開始大哭，連奶嘴都不吃了，無奈的爸爸只好把他再度放回Moe身上，沒想到弟弟居然立刻就止住哭聲，相當神奇。

而且在影片最後，Moe還露出了得意的笑容，看起來就像是在跟爸爸嗆聲：「他比較愛我啦！」。爸爸、兒子和狗狗搞笑的互動讓網友們看了都覺得可愛又好笑，紛紛留言：「狗：你現在知道，誰才是最好的保母了吧？」、「爸爸失寵了」、「只要有狗，根本不需要安撫奶嘴」、「爸爸最後被嘲笑了哈哈哈」、「狗狗呼吸的律動可能讓寶寶很有安全感」。