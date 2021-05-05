鱷魚無論是在水中還是陸地上，都是自然界中強悍的掠食者，只要食物到牠們的口中都很難逃脫。位於哈薩克的一處動物園，日前傳出有一隻小貓誤闖禁區找尋食物，反被柵欄裡的鱷魚叼在嘴裡，而這驚悚的一幕也被現場的民眾拍了下來，

根據英國媒體《每日郵報》的報導，近日網路上流傳了一段驚悚的鱷魚掠食影片，影片拍攝的地點就是位於哈薩克阿拉木圖市的一處動物園，而影片中一隻體型相當巨大的鱷魚，嘴裡正叼著一隻還會跳動的小貓咪，一旁還有一隻母貓無助的站在洞口處觀望，現場所有人都被這可怕的畫面嚇了一跳，不少家長趕緊帶著孩子離開避免看到血腥畫面。

對此，動物園的工作人員受訪時透露，原本周圍就有大量的流浪貓聚集，而牠們經常會受到柵欄內的食物所吸引進入牢籠中，即使園方已增加障礙物及柵欄阻擋，依舊無法阻止流浪貓闖入，而這個空間原本已經閒置了一段時間，貓咪已習慣性的進入裡面，沒想到近日關進鱷魚後牠們依然直接闖入，才會發生這種駭人的事情。

後來，動物園也發出聲明表示，因鱷魚是最危險的捕食者之一，若是飼育員試圖救出小貓，可能會因此發生危險，所以他們不可能去救這隻小貓，只能將母貓趕走，至少確保一隻貓能夠存活下來，並設法阻止其他貓咪再次進入，避免悲劇再度發生。