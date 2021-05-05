臺北市立動物園的棉頭絹猴「阿金（公）」和「小白（母）」，在5月2日早上生下三胞胎，動物園全體員工都非常開心，由於擔心母猴的奶水不足，三胞胎恐會面臨夭折的狀況，因此飼養員還特地為「小白」補充營養，但其中一隻幼猴仍於今(5)日早上不幸夭折，讓照養團隊非常不捨。

臺北市立動物園內的棉頭絹猴「阿金(公)」和「小白(母)」，陸續在109年1月及10月生下兩對雙胞胎，而保育員定期追蹤發現，當「小白」的體重從500公克上升至630-660公克時，就顯示牠懷孕了，日前「小白」體重不僅增加，且肚子比以往更明顯，體重更直飆690公克，推測牠可能懷了三胞胎。

而保育員在5月2日早上看到，「小白」揹著2隻小寶寶，而「阿金」背上也有1隻，證實牠果真懷了三胞胎，臺北市立動物園指出，頭絹猴懷孕期為5至6個月，通常是雙胞胎，出現三胞胎較為少見，而參考野外調查文獻及其他動物園的照養經驗得知，三胞胎通常會面臨媽媽奶水不足的狀況，導致個體夭折。

為了增加母猴「小白」的營養，園方還特地為牠熬煮通草鯽魚湯。(圖/臺北市立動物園提供）

保育員在「小白」生產後第二天，就特地為牠熬煮通草鯽魚湯，並在食物裡添加適量的大豆卵磷脂、善存及鈣粉等，讓「小白」育幼期間能夠補充額外的營養，分泌足夠的母乳餵養三胞胎，但憾事仍舊發生，保育員於今(5)日早上，發現其中一隻小寶寶掉落在巢箱外的棲架下方，送往動物醫院搶救仍回天乏術。

園方表示，新生幼猴的重量通常會是媽媽的15~20%，對母猴是不小的負擔，保育員回憶「小白」的第一胎，幼猴很快就能分辨爸媽，總是黏著媽媽「小白」不放，而寶寶體重達100公克時，母猴已無法同時揹2隻寶寶移動，因此牠們便會找爸爸「阿金」玩。

而爸爸「阿金」有時也會偷懶，不想帶孩子，保育員就曾發現，媽媽「小白」揪住「阿金」的毛髮，另一手扯下背上的幼猴推給牠，並大聲嚷嚷，似乎要「阿金」擔起爸爸該負的責任，而家族中其他成員「一字眉」也會幫忙帶孩子，三胞胎出生後第一天，牠就幫忙揹小寶寶，另外僅7個月大的「白兔」哥哥，也加入協助爸媽育幼的行列。