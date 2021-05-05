生兒育女是人生中重要的大事之一，大部分的人都不希望錯過親生骨肉呱呱墜地的瞬間。不過近日一名日本人夫因為妻子的生產速度實在太快，才剛準備要出發去醫院，就傳來孩子已經出生的訊息和照片，讓他感到錯愕不已。

根據《grape》報導，日本人妻「@yuaskyua」近日曝光了和丈夫的LINE對話截圖，只見懷有身孕的她在6點33分傳送了一則「我去醫院」的訊息，雖然丈夫僅隔3分鐘就迅速詢問是不是要生了，但卻遲遲沒有收到回覆；等到7點10分，丈夫實在太過擔心，於是準備前往醫院一探究竟，沒想到不久後妻子就傳來「生了」以及新生兒的照片，讓他感到非常傻眼，只能錯愕地回了一句「欸？」。

超級快速的生產過程以及夫妻倆有趣的對話曝光後，立刻引起網友們關注，紛紛留言：「孩子急著看世界，等不及爸爸了啦」、「真的有夠快！」、「恭喜新生兒誕生～」，另外也有不少人有所共鳴，「笑了，我的經驗也很類似，小孩在丈夫到達以前就生出來了」。

推主事後也補充說明，事發當天她在清晨5點就開始感到腹部陣痛，而且每次疼痛的間距越來越短，於是在6點20分時聯繫醫院，並請媽媽開車載她前往，在去醫院的路上她才傳訊息告知老公，然而之後的事情發展都太過快速，推主在7點前抵達醫院，不久後就被送進產房，7點18分兒子就誕生了，讓她自己也覺得有些措手不及。