一名比利時農民日前在農作時，因為一個無心之舉，意外「重新劃分」了比利時與法國兩邊的國界，導致比利時的埃爾克利訥自治市（Erquelinnes）面積變大，而法國北部的羅克河畔布西尼市（Bousignies-sur-Roc）則莫名被縮小。

根據《每日郵報》報導，比利時埃爾克利訥一位農民日前開著曳引機行經邊境地帶，赫然發現一塊石碑擋住他的去路，便擅自將它移動至7.5英尺（約2.29公尺）遠的位置，沒想到，農民移動的這塊石碑大有來頭，竟然是超過200年歷史的「定界碑」，隨著界碑被移動，導致法國北部諾爾省（Nord）羅克河畔布西尼市的領土被迫縮水超過2公尺。

不過這位比利時農民似乎不清楚整起事件的嚴重性，直到當地一名歷史愛好者散步行經此地時，驚覺定界碑遭到移動，事情才因此曝光。

對此，比利時埃爾克利訥市長拉沃克斯（David Lavaux）受訪時打趣表示「農民把比利時的領土變大，法國則因此縮小，這可不是好主意啊」、「不過我個人是很樂見我們小鎮變得更大，但法國市長可能不會同意唷！」被佔便宜的法國羅克河畔布西尼市長韋洛內克（Aurélie Welonek）也開玩笑說，「我們可不能因此爆發新的邊境戰爭」。

目前比利時政府打算請該位農民將界碑移回原處，以求大事化小，如若不從，整起事件恐上升至外交層級，屆時將會召開兩國邊界委員會，而此會上次召開則要追溯到1930年。

據悉，自1819年首度訂定邊界時，這塊界碑就立於此處，隔年1820年，法蘭西王國和荷蘭聯合王國正式簽署的《克特雷特條約》（Treaty of Kortrijk）則為正式劃定比利時及法國邊界長達620公里的法源依據。