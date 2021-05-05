許多身材肥胖的人，可能都要等到行動不便，甚至身體出現狀況才會開始減肥，但英國一名體重超過300公斤的男子，不單純是為了健康減重，而是為了老婆的「性福」而不得不減重，而且一減還超過200公斤，讓不少人對於他的改變驚訝不已。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自英國蘇格蘭的44歲男子保羅杜提爾(Paul Tuthill)，原本體重就已經高達105公斤，但自從2010年2月不慎從樓梯上摔下來後，他便因背部受傷而不良於行，傷勢還逐漸惡化，造成他行走困難只能長期坐在輪椅上，之後保羅杜提爾就越來越不喜歡動，更別提與老婆「做愛做的事情」，一切只能「動口」拜託家人照顧他的生活。保羅杜提爾也因為長時間的缺乏運動，加上不斷的進食，讓他體重直線上升至368公斤，不僅生活上產生更多的不便，也讓他心理造成許多壓力，甚至在2017年時還動過輕生的念頭。

後來保羅杜提爾的姊姊莫琳沃倫（Maureen Warren）為了幫助他，主動提供財力讓他進行縮胃手術，但醫生卻在手術前要求保羅杜提爾必須先減掉150公斤才能進行，於是他在營養師的建議下，將每天的熱量控制在1800卡路里以內，並且飲用大量的水，沒想到才短短幾個月他的體重就減少了76公斤，最後也在2018年5月順利達標接受手術。

手術完成後，保羅杜提爾依然保持著自律的生活，體重也持續下降，經過2年的努力，他不僅讓體重成功下降至159公斤，也重返校園回歸正常生活，去年他還接受贅皮去除手術使體重又減掉65公斤，如今只剩95公斤，就跟一般男性的體重差不多，而恢復自信的保羅杜提爾，也終於能與老婆享受正常夫妻間該有的性生活，讓他相當開心。