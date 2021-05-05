草莓酸酸甜甜的滋味，擄獲不少饕客味蕾，不過大多數的人卻沒看過它發芽的樣子，日本音樂製作人野澤正則日前PO出一張草莓的發芽照片，沒想到竟然和「迷你耶誕樹」如出一轍，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

野澤正則日前在推特帳號「@masanori_nozawa」PO文問道「草莓籽發芽會變成什麼樣子呢？」接著又貼出2張草莓發芽的前後對比照，意外掀起網友熱議。

畫面中可見，發芽的草莓，因為籽是長在果實（其實是假果）外面，當種子發芽後，嫩芽會逐漸長出葉子，最後原本紅色的草莓會直接被葉子覆蓋，彷彿一顆迷你聖誕樹。

這新奇的一幕讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言回應「看起來好像一棵小耶誕樹，太可愛了！第一次看到」、「好想看看裡面發生了什麼事」、「好像松果唷」、「如果將它分成兩半不曉得會變成什麼樣」；也有人看了打趣笑說，「我還是在草莓『長鬍鬚』前把它吃掉好了」、「吃起來可能會有草味」。

草莓屬薔薇科多年生草本植物，種子發芽需要10天至14天，在台灣，盛產時間多半集中在12月到翌年5月。不同於大多數水果由子房發育而成，草莓的食用部份是由花托發育而成，人們吃的並非草莓的果實，而是花托在傳播花粉後變大的部分，也就是「假果」，至於草莓果實則是布滿草莓表面的眾多小點。