天上掉下來的財富！大陸山東青島一名男子日前在路邊，發現一個被人丟棄的沙發，經風吹日曬後變得非常破舊，觀察好幾天確定沙發沒有人要，他才將其撿回家，沒想到劈開後發現，沙發裡竟有大把現金與金塊。

綜合陸媒報導，青島市西海岸新區一名楊姓女子表示，她的伯父楊劍嶺日前在劉公島路路口附近發現一個沙發，被風吹日曬好幾天，變得破舊不已，他心想沙發底下的木頭還能二次利用，因此便將其撿回家，隨後就放到家中角落，並未立即處理。

直到5月1日放假，楊劍嶺才有時間處理沙發，並用工具將沙發劈開，沒想到裡面竟掉出一個手工編織袋，他好奇地將袋子打開，發現袋裡裝有一捆鈔票、一個小金塊，還有銀行定期存款單等物品，而袋子原本被藏在沙發夾層裡，楊劍嶺推測可能是沙發主人放到忘記了，丟棄前未再次檢查，便將錢與沙發一起扔掉。

楊劍嶺隨即將此事告知弟弟楊劍春，兄弟倆當下雖然很開心，但認為錢應該還是要還給沙發主人，但卻不知如何尋找失主，「因為下雨的關係，現金已經被水浸透了，我們立即拿到太陽底下曬了曬」，弟弟楊劍春更表示「不是我們的東西，我們不能要」，之後便求助媒體，希望能物歸原主。