人類對於自然界來說相對渺小，若是沒有在事前做好準備，單獨進入山林、峽谷等地，往往都會發生意想不到的後果，但有些人卻是自願待在寒冷的峽谷中不願與外界聯絡。美國猶他州日前尋獲一名失蹤許久的婦人，她竟獨自在峽谷中渡過寒冷的冬天，還毫髮無傷的生存下來，讓不少人十分驚訝。

根據《美聯社》的報導，美國森林服務局的員工在去年11月25日時，於森林公園中發現一台紅色的房車，被遺棄在普羅沃（Provo）鹽湖城東南方約80公里處的入口停車場多時，他懷疑有人可能因此在山中遇難，因此多次通報搜救隊進入山中搜救，卻都沒有找到人。

但猶他州警方依然不肯放棄，本月2號找來非營利組織的搜救團隊，再度進入峽谷中搜索，並透過無人機先進入山林搜尋，不料無人機意外墜毀，搜救團隊只能徒步前往山中，將墜毀的無人機收回，沒想到竟在峽谷某處發現一個帳篷，走近後也發現了失蹤超過5個月的女子。

警方表示，這名47歲的女子被發現時，雖看起來十分虛弱、體重也很輕，但身體沒有任何的外傷，這段時間她靠著自己帶來的食物，以及苔癬、河水與登山客們提供的食物度過寒冷的冬天，目前已將這名女子送至醫院檢查，初步判定她是因為精神方面出現問題才會選擇一直生活在峽谷中不願離開。