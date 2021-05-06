在國外時常聽聞鱷魚闖入民宅的事件，最近美國佛羅里達州警局接獲民眾通報，一隻短吻鱷闖入住家後院徘徊、不肯離開，警方到達現場後，一名女警立刻機警地撿起了打掃神器「地板刷」，順利將鱷魚引回池塘內。

#GOODNEWSSUNDAY: Deputy Wheaton saved another gator!!! 🐊 On Thursday,

she responded to a call about a gator under a car. Fortunately, she was able to relocate the gator back to its pond, when it grabbed onto the broom and hitched a ride! Great work, District 1! #HCSOgns pic.twitter.com/pxFHKc72KP — HCSO (@HCSOSheriff) May 2, 2021

根據《地鐵報》報導，事件發生在上月29日的佛羅里達州，一隻長約1.2公尺的短吻鱷先是從池塘爬出來，在附近閒逛，隨後跑到一台車子底下呼呼大睡，接著又闖入住家後院，讓當地居民們都相當害怕不安，警方接獲報案後，也立刻趕往現場處理。

從影片中可以看到，女警惠頓（Wheaton）拿起長長的地板刷，沉著冷靜地靠近不斷爬向民宅的鱷魚，試圖用刷子吸引牠的注意，之後惠頓將地板刷倒過來拿，讓鱷魚咬住木棍的另一端，最後以拖行的方式將鱷魚甩回池塘中，英勇帥氣的表現引來附近居民的歡呼。

在影片最後，惠頓也開玩笑地表示，「這根被鱷魚咬過的地板刷可能要換了」，輕鬆的語氣一點也不像剛經歷完一場驚險的「人鱷大戰」。事實上，惠頓已經和鱷魚交手多次，上個月才安置過一隻3公尺長的鱷魚，因此這次的鱷魚體型並不算大，對惠頓來說是可以輕鬆應付的「對手」。

警方事後也將這段影片分享到網路上，並提醒當地民眾，因為目前正值鱷魚的交配季節，建議大家在白天且是指定的區域內戲水，並將寵物綁好，和任何水域都保持安全距離。