韓國一間美容院的員工發現，每到晚上6點就會有一隻橘貓來店裡休息，而他們都會提供食物給牠吃，橘貓在關店前就會自行離開，由於好奇牠是否有主人，因此美容院員工便在牠身上繫GPS定位追蹤，順利找到牠的藏身處，才發現心酸真相。

美容院員工發現，每晚6點會出現一隻橘貓來「光顧」，而他們並未將貓趕走，還提供食物與休息的地方給牠。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

韓國SBS電視節目「SBS TV동물농장x애니멀봐」日前採訪一間美容院，院內員工發現每到晚上6點，就會有一隻橘貓來「光顧」，而他們不僅沒趕貓離開，甚至會提供貓食餵牠吃，並讓橘貓待在房間休息，還替牠取名為「莎拉」(Sarah)，直到關店前，員工才會搖醒牠，橘貓便頭也不回地離開。

美容院員工好奇橘貓是否有飼主，因此在牠的脖子繫上紙條，而隔天「莎拉」回到美容院後，員工發現回信，而寫信人是附近文具店、雜貨店和髮廊老闆，他們才知道「莎拉」每天都會在街上巡視，而附近店家都認識牠，也會提供「莎拉」食物吃，可見牠一天不只吃一餐，讓美容院員工笑著說，「原來牠都被餵飽了，難怪越吃越胖」。

橘貓10點從美容院離開後，行蹤就成謎，美容院員工為了搞清楚牠去哪，並在牠身上裝GPS追蹤，發現牠每晚都睡在一棟大廈頂樓。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

但從美容院10點打烊後至第2天中午，「莎拉」的行蹤依舊成謎，為了知道牠究竟去哪裡，美容院員工便在牠身上裝GPS定位，才發現牠其實一直待在某棟大廈的頂樓，跟蹤牠至現場後才發現，「莎拉」躲在頂樓倉庫裡，當時牠一看到人後，警戒心馬上變得非常高，隨後又在倉庫裡找到3隻離世的幼貓，隨即他們也聯繫義工與獸醫師幫忙，並順利將幼貓屍體挪走並安葬。

節目單位詢問附近住戶得知，直到去年夏天，還在街上看到橘貓帶3隻幼貓出現，但之後就未再看到了，推測幼貓的媽媽可能在意外中過世，而作為父親的「莎拉」難以獨自照顧寶寶，導致幼貓因此喪命，面對幼貓的離世，牠只能每晚守在屍體旁，讓人看了非常難過。而街訪鄰居也在倉庫放置貓窩，讓「莎拉」每晚有睡覺的地方，牠也依舊每天到店家串門子，並幫街坊「送紙條」，用於了解牠的每日狀況。