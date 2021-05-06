在華人社會的婚禮中，「鬧洞房」是個不可缺少的項目之一，尤其對大陸人來說更是喜慶的象徵。不過，大陸鬧洞房的方式千奇百怪，近日河南一名新郎被好友們五花大綁至吊車上，並在高空中被高壓水柱洗禮，吸引網友熱烈討論。

根據大陸媒體《Vista看天下》的報導，近日大陸河南一戶人家正在舉辦婚禮，新郎的好友們為了給新人一個難忘的「鬧洞房」體驗，特別雇用了一台吊車及高壓灑水車，將新郎綁在吊車上高高吊起，待一切準備就緒後便開啟高壓灑水車對新郎進行「愛的洗禮」並全程錄影，吸引附近民眾圍觀。

準新郎被朋友綁在吊車上並以水槍狂噴，造成西裝炸裂整條腿都露出來。（圖／微博@Vista看天下）

影片中，新郎被吊在高空中一臉茫然，只能無助的被高壓水柱噴灑全身，並用手護住頭部，但高壓水柱疑似力道太強，就連西裝及褲子都從背部及腿根處被撕扯開來，讓現場親友及圍觀民眾看得忍不住大笑。

不過，新郎卻在事後表示「這還好」，讓網友看到影片後忍不住留言表示「這是喜事喪辦？」、「說實在的，他朋友結婚時他肯定沒少鬧人家，要不然何必被這樣搞呢？他們開心就好」、「沒去猥褻新娘與伴娘都挺好」、「惡俗婚鬧」、「結婚的意義到底是什麼呢？真是越看越不明白了」、「高壓水槍這樣沖人也不怕鬧出人命」、「真是物以類聚」、「這群人真是有毛病」、「這是結婚還是去西天取經」，引發熱議。