女兒是爸爸上輩子的情人！大陸陝西有一對新人日前結婚，只見新娘在台上進行儀式，但新娘的父親卻背對著舞台，全程低頭猛吃東西，似乎完全不關心婚禮，讓人看了覺得非常奇怪，仔細一看才知道，其實新娘父親早已淚流滿面，讓人看了直呼「爸爸其實是用吃在掩飾難過」。

新娘的父親看到女兒結婚，不捨的流下眼淚，讓親友們都非常驚訝，表示從未看過他哭得這麼傷心。(影片來源/youtube/華人視野)

綜合陸媒報導，陝西渭南一對新人於本月1日結婚，當時新娘在台上致詞，而其表弟趕緊拿出手機拍攝，卻意外拍到新娘父親全程背對舞台，完全沒有回頭看女兒，只顧著低頭吃食物，但仔細一看會發現，其實新娘父親是因為非常不捨，已經難過到哭了出來，為了不讓女兒看到，所以才會全程背對女兒，想用吃掩飾自己的難過。

新娘受訪表示，當時表弟無意間拍到他父親落淚的模樣，「他用大口大口吃食物的樣子，來掩飾他對我的不捨」，而當她看到這段影片後，內心非常感動，指父親平時對她的愛，屬於默默付出的類型，「我們大家都沒想到，他會在我的婚禮上哭成這樣，我媽說這是她20多年以來，第一次看到他哭得這麼傷心」。

不少網友表示「前年我結婚的時候，下來敬酒就看到一向嚴厲的爸爸也是淚流滿面，我當時根本不敢看，怕自己也會哭出來」、「我前幾天結婚，岳父把女兒交給我時，我就感覺他快哭了」、「養了20多年的女兒，今天就要交到別人手上，心中難抑割捨之情」、「再堅強的男人也有柔軟的一面」。