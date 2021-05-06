每晚睡覺最怕的就是，只要一關燈耳邊就傳來蚊子的嗡嗡聲，讓人一整晚都不能好好休息。大陸一名男子深受蚊子困擾，幾乎每個晚上都要和蚊子大戰3小時，某天他突發奇想，製作了一本「殺蚊日記」，還在旁邊備註死亡的日期和時間，看起來怨念頗深，讓網友們全都笑翻了。

根據《長沙政法頻道》報導，廣東深圳一名男子透露，近日因為當地經常下雨，再加上蚊子的季節到來，讓他每天晚上都被蚊子折磨得不能好好睡覺，經常剛關燈、躺下來蚊子就會在耳邊飛來飛去，發出惱人的嗡嗡聲，讓他都得再重新起床，和蚊子大戰2、3個小時。

某天他突發奇想，開始記錄起自己的「滅蚊成果」，將一隻隻被打死的蚊子屍體，用膠帶貼在日記本中，有些帶有鮮血的蚊子，他也如實呈現在本子裡，還會在一旁寫上死亡的日期和時間，偶爾遇到難纏或特殊的「對手」，他也會用文字備註，整本日記充滿了男子對蚊子的怨氣。

男子接受採訪時表示，光是4月27日當天就打死了5隻蚊子，平時自己常和朋友抱怨家裡蚊子很多，所以才想拿這本「殺蚊日記」來向朋友證明，自己真的深受其害很久了。

新聞曝光後，不少網友都有所共鳴，紛紛留言淚訴：「深圳這邊蚊子真的煩得要死還聰明」、「這蚊子還很聰明，狡猾的很，有蚊帳也一樣可以進來咬你」、「生活在深圳，一年四季都在跟蚊子鬥智鬥勇」、「每天睡前打，半夜起來打，睡醒還得打，深圳的蚊子還嘴尖，咬人的時候還會痛」。