大陸日前迎來五一長假，山東濟南一名男子開心參加戶外音樂節，又擔心群聚，使得染疫的風險升高，便全副武裝的穿著防護衣熱舞，頓時成了現場最矚目的焦點，不少大陸網友打趣笑說「妥妥的C位（網路流行語，即center，指中間位置）出道」。

綜合陸媒報導，一名男子現身山東濟南的戶外音樂節活動，沒想到他疑似因為擔心染疫，不僅全副武裝穿上防護衣，還臉戴墨鏡和口罩，將全身包得密不透風，防護衣後面還寫上「請戴好口罩」5個大字，在人群中格外顯眼。

有趣的是，即便全身包得密不透風，男子也不減興致，不斷隨著音樂節奏，瘋狂甩頭飆舞，陷入渾然忘我的狀態中，一旁的民眾擔心男子中暑，則是不時拍拍他的肩膀，關心他的狀態。

影片曝光後大陸網友全笑翻了，紛紛留言直呼「妥妥的C位出道」、「挺好的呀！又安全又快樂」、「太魔幻了 」、「搖滾是精神，防疫是態度」、「防護很到位」、「最遵守國家政策的迪斯可舞友」；也有人憂心表示「這會中暑吧」、「就怕病毒沒有擊敗他，太陽就先擊潰他了」。