真的是驚險一瞬間！美國一對母女日前到海邊戲水，當時6歲女童正在淺灘處玩耍，而母親則在岸上拍攝影片，豈料一陣波浪來襲後，一隻駭人的鯊魚就從女童身邊擦肩而過，嚇得她立刻尖叫，朝著岸上母親的方向逃跑，所幸最後沒有人受傷。

根據《每日郵報》報導，日前謝莉（Sheri Gouveia）帶著6歲女兒阿內菈（Anela Rezentes）到夏威夷歐胡島的卡拉馬海灘（Kalama Beach）玩耍，當時謝莉正在岸上看著阿內菈玩水，並拍攝下女兒可愛又活潑的畫面。豈料當阿內菈跳過一道波浪後，一隻巨鯊突然游到了她的身邊，讓阿內菈嚇了一大跳，馬上轉身想往媽媽的方向逃跑。

不過謝莉沒有看見和女兒擦肩而過的鯊魚鰭，所以不明白阿內菈為何突然這麼驚恐，直到她聽到女兒吼著：「媽媽！水裡有鯊魚」時才意識過來，立刻丟下手邊的所有東西朝女兒跑去，但鯊魚早已不見蹤影。

所幸最後阿內菈只是受到了一點驚嚇，身上並沒有受傷，謝莉回憶起當時的狀況仍心有餘悸，她表示平時母女倆每隔一周就會到卡拉馬海灘，完全沒想過會發生這樣的事情，「我很高興那天她（阿內菈）毫髮無傷地離開了那裡，我覺得大概真有天使在照看我的天使吧」。

專家看過影片後推測，海中的鯊魚應該為「黑邊鰭真鯊（Blacktip shark）」，偶爾會為了追逐餌魚游到淺水區，不過通常對人類不具主動攻擊性，只有在狩獵或被惹怒時，才會展現出攻擊性，因此不太可能會將阿內菈視作攻擊目標。