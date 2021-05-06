大陸雲南地區是著名的恐龍化石出產地，近日研究人員又在當地挖出一副小型恐龍化石，根據外觀及各項特徵判斷是一隻年僅3歲左右的小恐龍，而且還是全新物種，對於研究人員來說是一項重大的發現。

根據大陸《南京地質博物館》的貼文中指出，考古學家艾天宇近日在英文版雜誌《地質學報》中發表了一項重大發現，位於大陸雲南省楚雄彝族自治州的恐龍化石出產地「祿豐盆地」，日前在早侏羅世地層中，再度發現一副身長約1.7公尺的恐龍幼體化石，經考古學家依照部份頭骨、完整的頸椎、背椎、掌骨以及股骨、脛骨等骨骼組織，判定這隻小恐龍還在發育的早期階段，年約3歲，牙齒呈現葉狀，是一類植食性的恐龍，主要食物來源為蕨類或是松柏類為主。

科學家還將這隻小恐龍的化石，與全球其他蜥腳型類恐龍幼體進行比對，發現牠不屬於先前找到的任何一個蜥腳型類恐龍已知物種，而屬於大足恐龍類，算是一項全新的突破。

大陸雲南近日挖出一副3歲小恐龍化石。（圖／微博@南京地质博物馆）

事實上，雲南省的祿豐地區富含大量的蜥腳型類恐龍化石群，其中包括先前所發現的11種蜥腳型類恐龍，而該項研究還首次針對祿豐地區的年代學、生物地層學等資料進行整理及研究，發現此區化石距今約2億年前，大多生活於晚侏羅世。

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網友看到報導後也相當興奮，紛紛留言表示「考古真的是一項細活」、「去年帶孩子去過雲南看化石，現場看到那些化石被完整保留，真的很震撼」、「三歲還是個孩子呀！」，引起熱烈討論。