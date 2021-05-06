小孩若主動幫忙做家事，父母肯定都會覺得很開心。蘇格蘭一名媽媽育有2個兒子，日前孩子主動幫忙做家事，蹲在馬桶前狂刷，媽媽仔細一看才發現，兒子手裡拿的竟是她的牙刷，讓她看了哭笑不得。

根據《每日郵報》報導，來自蘇格蘭鄧弗里斯郡(Dumfriesshire)的31歲斯蒂特(Nicola Stitt)育有2個兒子，分別是14歲狄倫(Dylan)與2歲的艾登(Ayden)，日前大兒子狄倫突然大喊，要媽媽趕緊至廁所，而她進廁所後發現，小兒子艾登(Ayden)手裡拿著一支小刷子，蹲在馬桶前猛刷。

斯蒂特仔細看才發現，艾登手裡拿的正是她的牙刷，讓她當下非常傻眼，並將這荒唐的一幕拍下來，影片中可見，艾登看到媽媽出現後，並未覺得自己做錯事，甚至還露出得意的笑容，不斷重覆刷馬桶的動作，好像在說「媽咪！你看我也有幫忙做家事喔！」。

斯蒂特隨後將此事分享至臉書社團「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」，引起共鳴。不少父母回應，「我的小孩直接拿馬桶刷在牆壁上畫畫」、「我女兒也做過同樣的事，而且我完全不知情，直到有一次刷牙時，我聞到牙刷散發出濃烈檸檬味，又看到馬桶被塗滿牙膏，才意識到女兒拿我牙刷去刷馬桶」。

斯蒂特受訪時表示，牙刷被小兒子拿去刷馬桶後，她又買了一支新的，但沒想到過了幾天，斯蒂特再次逮到兒子拿她的牙刷刷馬桶，所以她只好把牙刷藏起來，「希望我看到的那次是他第一次這樣做」。