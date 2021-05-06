許多熱戀中的情侶，眼裡只有彼此不在乎他人的眼光，但也往往會造成不必要的麻煩。近日大陸上海一對情侶前往海邊旅遊，沒注意到已開始漲潮，一路往海中走去，並在途中深情擁吻，讓一旁的遊客為他們捏把冷汗，為避免意外發生一名男子即使喊破喉嚨也要叫他們回來，而這一幕也被網友們拍了下來在網路上瘋傳。

根據大陸媒體《西安商報》的報導，大陸日前剛度過為期5天的「五一長假」，許多人趁此機會四處旅遊，不少遊樂區都被人潮擠爆，而上海一處海邊風景區在5月3日時也出現大批人潮，其中一對熱戀中的小情侶，疑似沒注意到正在漲潮，竟一路往海中央牽手走去，兩人也不在意外人的眼光，在眾目睽睽下就停下來忘情喇舌。

眼看浪潮一步步靠近，岸上的遊客及保安人員怕他們發生危險，趕緊向他們大喊。剛開始可能因距離太過遙遠加上海邊風大，無論怎麼喊兩人都聽不到，一名遊客只好使出吃奶的力氣奮力一吼「喂！別親了！漲潮了」，喊到破音兩人才停止親吻轉頭回望，並慢慢的走回岸上，成功避免悲劇發生。

網友看到影片後，也紛紛留言「大哥你喉嚨還好嗎？」、「就不要喊他們，等會看看誰先跑」、「愛如潮水？」、「太誇張了，難道漲潮的時候他們都沒發現嗎？」、「辛苦這位大哥了」、「同命鴛鴦」。