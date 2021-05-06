大陸江蘇一間動物園近日傳出動物「越獄」事件，一隻小貓熊趁著設備被大風吹壞之際，悄悄溜出園區，看見停車場停放的大巴就想爬上搭乘，所幸園方工作人員很快就趕到現場，成功將這隻小貓熊「逮捕」回到園區內。

根據《封面新聞》報導，上月30日，江蘇南通森林野生動物園附近颳起了12級的大風，導致園內設施受到影響，還有小動物趁機逃出，前往觀光的遊客們就目擊到一隻小貓熊的「越獄」過程，牠見停車場內停放著兩輛大巴，居然試圖搭乘想要逃離，所幸工作人員很快就趕到現場，將小貓熊帶回。

從影片中可以看到，小貓熊還鑽進了大巴的機械內部，相當驚險，工作人員提起牠的尾巴，原本想將小貓熊裝進籠子內，但目測了一下覺得籠子太小，只好繼續徒手抓著牠的尾巴，慢慢走回園區，小貓熊則一臉委屈，但沒有劇烈反抗。事後工作人員透露，目前小貓熊的狀況良好，沒有大礙。

新聞曝光後，大家都被小貓熊可愛的樣子給萌化了，紛紛留言：「像極了今天不願意上班的我自己」、「抓住命運的小尾巴」、「世界那麼大，只許你們看不許我看？」、「像不像偷跑去玩被父母揪著回家」、「小貓熊吃東西的時候看起來淚眼汪汪的，好委屈呀」。

小貓熊有著紅褐色的皮毛和蓬鬆的尾巴，因為前肢比較短，走起路來有些步履蹣跚；但外貌可愛的小貓熊如今正面臨著野外獵殺以及棲息地減少的威脅，目前野外數量不到1萬隻，被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列為瀕危物種。