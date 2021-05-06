新竹市港南運河公園內一座探索型遊具，乍看之下像極了溜滑梯，但卻僅有兩側扶桿，中間完全是中空狀態，讓不少家長看了一頭霧水，納悶直呼「這要怎麼玩？」畫面曝光後隨即引起網友廣大迴響，更有內行人直言這是「雙滑桿遊具」，20年前就在國外看過了。

原PO日前在臉書社團《路上觀察學院》PO出一座有別於傳統的大型遊具，畫面中可見，一名小男孩兩腳開開的跨坐在中空的溜滑梯上，因為擔心跌落，雙手緊握住滑桿，小心翼翼的玩著器具，男孩的媽媽也在一旁盯場，並適時伸手攙扶，如此奇特的玩法，讓原PO看了搖頭直呼「這到底是誰設計的溜滑梯？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「覺得遲早會出事」、「這真的是溜滑梯嗎？有夠不安全」；也有內行人解釋「那要用手。這溜滑梯出很久了，現代一堆恐龍家長怕孩子跌倒，到處都是塑膠罐頭遊具。有特殊款，要珍惜」、「這是雙桿滑梯，在國外是非常常見的遊具」、「國外20年前的國小溜滑梯就長這樣」、「這種遊樂設施，小孩發揮創意玩就好，不需使用說明書」。

事實上，這座探索型遊具主打共融式，適合6到12歲孩童使用，而「共融式遊戲場」（Inclusive Playground）沒有一定的玩法，主要是用來攀爬、鍛練體能，目的是讓孩童發揮創意玩樂。