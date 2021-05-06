無論是點咖啡還是點手搖，很多人都願意加購一兩樣商品來滿足自己的口感。但美國一名星巴客的咖啡師，日前卻遇到一名提出「13項客製化」需求的客人，讓他忍不住將顧客點的咖啡品項及客製化內容拍照上傳，網友看到後都嚇歪。

近日推特上流傳著一則，由星巴客咖啡師所PO出來的貼文，貼文中一名名叫艾德華（Edward）的顧客，點了一杯24盎司的超大杯焦糖三重奏星冰樂，另外還要加入焦糖脆片、肉桂粉、鹽味奶油脆片、1匙蜂蜜、5份香蕉片、7匙焦糖糖漿，還要求鮮奶油、焦糖、冰塊都得加量，最後必須「雙倍攪拌」才可以，而這「落落長」的客製化飲料不僅讓菜單貼紙貼滿整個杯子，熱量也肯定比原先的570大卡超出好幾倍，讓網友看了大感不可思議。

不少同業看到後，也紛紛曬出自己遇到的「奧客菜單」，而且一個比一個還誇張，除了一名咖啡師曬出顧客點的抹茶奶霜星冰樂，外加31行客製化註解圖外，另一名咖啡師也分享客人要求加上32項客製化商品的照片，同樣讓網友們驚呼。另外，也有從事飲料店工作的網友表示，曾遇到客人堅持要將飲品加熱至37度，不能高到38，也不能低於36，因為客人分得出來。

外國媒體《紐約郵報》曾在報導中指出，許多熱愛咖啡的人或是星巴客的忠實粉絲，都十分熱衷於客製化創意飲料，並分享至社群媒體上，因此在網路上只要蒐尋「#Starbucks」這個標籤，便能找到各式各樣的創意飲品，不過這樣的訂單製作過程十分複雜也相當費時，因此只要遇到這樣的訂單都會讓店員們傷透腦筋。