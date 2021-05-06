許多人在路邊看到可愛的貓咪跟小狗，都會忍不住停下來拍幾張，但有些人卻也因此被飼主懷疑意圖不軌。英國近日發生一起超烏龍的偷狗事件，一名飼主帶著愛犬出門散步時，看見一名駕駛不斷的對著他的狗猛拍，讓飼主相當緊張懷疑男子是偷狗賊，趕緊將車牌號碼拍下來並上傳提醒附近鄰居，沒想到照片也被車主的兒子看到，趕緊出面解釋才解除誤會。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名養著傑克羅素㹴的飼主凱爾布里頓（Kyle Bridon），4月30日牽著愛犬出門散步，遇到附近的鄰居並停下來閒聊了幾句，沒想到這個時候餘光發現一名駕駛不斷的朝愛犬猛拍，行為相當詭異，懷疑對方想要找機會偷走愛犬，凱爾便偷偷拍下車牌號碼上傳至網路上，提醒大家要小心偷狗賊的出沒。

這張照片上傳後也立即受到大批網友轉發，車主的26歲兒子傑克班布里奇（Jack Bainbridge）一看到照片立即認出是父親布萊恩班布里奇（Brian Bainbridge）所駕駛的公務車，趕緊拿著照片詢問父親到底發生什麼事，布萊恩班布里奇透露，當天他經過此地時看到路邊有一隻很胖的傑克羅素㹴，心想「怎麼會有狗胖成這樣」，因此忍不住停下來拍了幾張，沒想到被當成偷狗賊。

傑克班布里奇聽完後，趕緊發文替父親陳清事發經過，更加重表示「如果爸爸想偷狗，也不會偷那個大胖子」，吸引超過8萬人按讚，並在網路上瘋傳，網友紛紛留言「想要偷狗，首先要有一台起重機」、「這隻是綿羊吧」、「看到那隻狗我笑到不行」、「飼主真的想太多了」、「狗都胖成這樣了，健康沒問題嗎？」、「我的印象中傑克羅素㹴不是長這樣的」。