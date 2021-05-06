義大利日前翻修一座擁有2000年歷史的城牆，沒想到居然在下方挖出一尊斷鼻頭像，考古學家透過頭像的五官和標誌性的髮型，認出它就是羅馬帝國的開國君王「奧古斯都」屋大維。

Ancient marble head discovered under Italian town's 2,000-year-old city walls is identified as Rome's first emperor Augustus https://t.co/y4lLVolCtS — Daily Mail Online (@MailOnline) May 6, 2021

根據《每日郵報》報導，上月29日義大利伊塞爾尼亞（Isernia）正沿著當地一條街道進行城牆翻修，據悉這座城牆已經有約2千年的歷史，其中一部分還是在羅馬帝國時期所建造的，因為歷史悠久，有一些地方已經倒塌，這尊大理石斷鼻頭像就被埋藏在倒塌的廢墟之中，並在翻修期間被工人發現。

考古學家進行初步的研究後，指出目前還無法確定頭像製成的時間，但透過它標誌性的「燕尾」髮型、濃密的頭髮以及突出的耳朵等特徵，讓考古學家很快就能辨識出它是羅馬帝國的開國君主「奧古斯都」。

考古人員也透露，雖然關於奧古斯都的雕像並不罕見，在過去就曾多次發現來自羅馬帝國時期的雕像和刻有奧古斯都圖像的硬幣，但這個發現卻相當重要，因為它證明了古羅馬人確實擁有古代殖民地，這裡在當時被稱作Aesernia，曾是義大利通往其他地區的門戶，極具戰略重要性。

奧古斯都原名蓋烏斯·屋大維·圖里努斯（Gaius Octavius Thurinus），是凱薩大帝的養子，他被認為是最偉大的羅馬皇帝之一，以獨裁者的身分統治羅馬長達43年，他還結束了一個世紀的內戰，讓羅馬帝國進入很長一段繁榮的輝煌時期，史稱羅馬和平。