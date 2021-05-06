動物也是有脾氣的！大陸遊客日前至山西省太原一間動物園參觀，期間園區內一隻黑猩猩不知什麼原因，竟突然朝遊客的方向扔石頭，讓人看了大吃一驚，猜測牠可能是嫌遊客太吵而動怒，不過牠為何會做出宛如人類行為的丟石頭動作，專家也做出解釋。

根據《網易新聞》報導，太原動物園日前因五一勞動節，湧進大量遊客參觀，有民眾在觀賞黑猩猩時，其中一隻猩猩不知什麼原因，竟突然撿起地上的大石頭，往遊客的方向扔過去，出乎意料的舉動嚇壞不少遊客，而這一段過程也被拍下，並分享至網路。

太原動物園科普宣教中心員工張沛沛表示，黑猩猩撿石頭丟遊客的動作，其實是模仿行為，黑猩猩屬靈長類動物，牠們非常聰明，會模仿人類的動作，有些遊客到動物園參觀時，發現黑猩猩待在原地休息，就會對牠們扔食物或寶特瓶，希望可以此方式逼黑猩猩起身活動，黑猩猩看到後也有樣學樣，學會丟的動作，才出現撿石頭扔遊客的行為。

園方也呼籲民眾，看到動物休息不動時，不要亂扔東西給動物，萬一牠們誤食，會造成其生命危險。不少網友表示「是不是遊客太吵了，惹得黑猩猩不開心」、「好像電影《猩球崛起》裡的片段」、「黑猩猩學壞了」。而德國柏林動物園也發生過類似事情，一名愛爾蘭遊客當時拿相機拍攝黑猩猩，沒想到惹毛對方，黑猩猩突然生氣地撿地上的石頭向遊客扔去。