大陸陝西一名91歲病患日前接受手術時，麻醉醫師為了讓她放鬆，不斷暖心搭話，轉移她的緊張情緒，她擔心術後會忘記對方，堅持讓醫師在她手背寫上名字，而當她順利完成手術，被送回病房後，家人全被她手背上的3個大字給感動到無以復加。

綜合陸媒報導，一名91歲的老奶奶，上月22日時在陝西省西安交通大學第二附屬醫院接受手術，麻醉醫師雷曉鳴發現躺在手術台上的老奶奶情緒相當緊張，為了安撫她的不安，便和她閒話家常，最後老奶奶的情緒才得以放鬆。

不過就在雷曉鳴準備替老奶奶進行麻醉時，對方卻擔心自己術後醒來會記不住這位暖心醫師，於是堅持要雷曉鳴將名字用筆寫下來，「我怕忘記你，你把你的名字寫我手上吧」。

儘管雷曉鳴笑著說「等妳醒來，我再告訴妳」但老人依舊再三堅持，最後雷曉鳴不敵請求，便在老人手背上寫了3個大字，不識字的老人這才安心接受手術。所幸手術順利成功，不過老人被推回病房時，家人卻告訴她，手背上的不是名字，而是「祝康復」。

消息一出，隨即掀起網友廣大迴響，紛紛留言直呼「每次看到這種新聞就覺得很暖」、「看得我眼淚都飆出來了」、「記住你是最好的答謝」、「好暖心的醫生，世上還是好人多」。