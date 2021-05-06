現代有許多發明都可以讓人們的生活更加便利，但同時卻也造成嚴重的環境汙染。近日大陸一名男子前往市場買魚，在某個攤販上看見一條魚的肚子異常腫脹，於是請老闆幫忙剪開，豈料裡面居然藏有一個有些破損的完整塑膠杯，讓男子感到非常震驚。

根據陸媒報導，山東煙台一名于先生昨（5）日到市場買魚，途中卻發現攤販上某一條魚的腹部異常鼓脹，他先用手捏了一下，發現有塑膠製品的感覺，還傳出不明聲響，於是請攤販老闆幫忙把魚肚剪開，豈料裡面真的藏有一個白色的塑膠杯子，雖然已經快要破成兩半，但整體來說還是相當完整。

于先生推測這很可能是人們外帶食物的包裝，垃圾流入河水、海水中後，被魚誤當成食物而吃下肚，攤商老闆還稱這不是他第一次碰見這種狀況，以前還曾在魚肚內發現過鐵鋁罐，讓于先生感到相當震驚，也呼籲大眾一定要愛護環境，不要亂丟垃圾。

新聞曝光後很快就引起網友關注，大家都覺得十分傻眼，紛紛留言：「我們出來混，遲早是要還的」、「現在最擔心吃到魚肚子裡的可能是口罩，大家一起來注意吧！」、「再不自覺好好愛護環境的話，我們就要吃垃圾了」、「愛護環境，人人有責，從細節做起」、「人吃魚，魚吃塑膠，最終還是我們吃塑膠垃圾，真的每個人管好自己不亂丟垃圾，保護好環境也是保護好我們自己」。