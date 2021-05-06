澳洲維多利亞州一名漁夫，日前開船至東吉普斯蘭郡附近水域釣魚，期間發現腳邊冒出一條生物，仔細一看竟是世界毒蛇之一的「虎蛇」，由於船身很小，因此雙方距離非常近，漁夫隨時都可能被攻擊，與毒蛇對峙半小時才順利逃脫。

根據《衛報》報導，來自維多利亞州的80歲柴契爾(Bob Thatcher)日前開小船至東吉普斯蘭郡(East Gippsland)附近的惠靈頓湖(Wellington Lake)釣魚，開到距離岸邊11公里時，他發現腳邊出現奇怪的生物，距離他的腳僅30公分，直到看見牠吐蛇信後，柴契爾才發現這是一條蛇。

更恐怖的是，這條蛇是世界毒蛇之一的「虎蛇」(tiger snake)，長約1公尺左右，由於柴契爾開的船僅1.8公尺長，因此雙方距離非常近，讓他相當擔心，稍不注意就可能會被攻擊，原本柴契爾想直接跳到甲板上，但為了阻止虎蛇接近，決定朝牠扔出上衣，當作屏障以保護自己。

柴契爾提到，「扔衣服的舉動確實起了作用，牠之後回到船的左側，然後躲在釣具後面」，隨即牠將錨拉上船並開回岸邊，膽戰心驚地開了半個小時才順利抵達，為了以防萬一，他也撥打求救電話，通知捕蛇專家來抓蛇，順利將捕到蛇後並帶至其它地方野放。

捕蛇專家彼得(Baden Peter)表示，「這一條蛇的體型並不小，且船只有1.8公尺長，非常可怕，開回岸邊的30分鐘路程，虎蛇都可能咬傷柴契爾，使他喪命」。毒蛇專家兼紐卡斯爾大學(University of Newcastle)教授伊斯比斯特(Geoffrey Isbister)表示，虎蛇咬到人後，傷者會在15分鐘內痛到崩潰，且會出現凝血反應，導致傷者癱瘓。