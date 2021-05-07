2020年2月，蔣經國私人日記於美國史丹佛大學胡佛檔案館正式對外界公開，這是繼2006年蔣介石日記開放後，另一件引起全球華人社會與學術界矚目的盛事。1988年1月13日蔣經國在中華民國總統任內離世後，三十多年來，其歷史地位與評價仁智互見，也引發不少討論；在台灣，懷念他的百姓，感念寶島在其領導下，安然度過內政、外交與經濟上的重重難關，至今屹立不搖，特別是他在七○年代行政院長任內推動「十大建設」，帶領台灣邁向經濟起飛，成為亞洲四小龍之一，又在政治上啟動本土化工程，大量提拔本省籍菁英，並於晚年解除戒嚴，開放黨禁報禁，開啟兩岸交流之窗；對他懷有敵意者，視其為早年台灣「白色恐怖」主使者與執行者，主導情治工作，以國家安全之名，行破壞民主與人權之實，並要他為重大政治案件負起責任。海峽另一端的中國大陸，在過去一段時間民間輿論也曾出現一股「蔣經國熱」，小蔣在台灣的治理經驗是否可能成為未來中國大陸的一面鏡子，頗引起討論與關注。

本書作者林孝庭以中、英文檔案史料為基礎，包括蔣經國私人日記、美國國務院、中央情報局等相關文件檔案，揭示七○年代起，當國際政治格局發生根本性轉變、國府失去代表「中國」之正統地位後，台灣如何從威權統治逐步走向政治本土化與民主化的曲折進程；在一定程度上，1949年後蔣經國的從政經歷與權力之路，未嘗不是二次戰後中華民國在台灣各方面發展的縮影。

本書以十個章節的篇幅，從軍事情報、政工、白色恐怖、外交、台獨運動、民主化、本土化、民生與經濟建設、兩岸關係等全方位視角，剖析1949年中華民國政府播遷台灣後的蔣經國與其政治生涯；這段歷史過程呈現了國府於國共內戰中潰敗、自大陸倉皇撤退播遷來台之後，如何在風雨飄搖中站穩腳跟，並利用冷戰國際兩極對抗態勢，維持在台統治之正當性。

【精彩書摘】

至今仍有不少人對蔣經國晚年為何選擇李登輝擔任副手而感到好奇，由於他在一九七九年十二月三十一日以後即停筆不再寫日記，吾人無從得知一九八四年春天當他思索副總統人選時，內心想法究竟為何。儘管如此，從現今所能取得的有限資料中，我們仍可設法對蔣經國「接班人」此議題進行一番探討。首先，蔣確實對李具有好感；一九七二年春，李登輝被延攬入閣擔任政務委員，六月二日行政院新內閣上任第二天，蔣經國在辦公室召見李之後，於當天日記裡寫道兩人「談得很投已，為一優秀之科學人才」，雖僅是一小段記載，卻可見他對李的賞識。 一九七五年春天小蔣在慈湖守父靈並獨自思考培養未來領導人時，曾提出以下條件：年齡應小他十歲左右、省籍問題不重要、黨的歷史不宜過長，還有和軍方需有相當之關係，除最後一項之外，李登輝顯然符合其他三條件。 隔年春天，台灣與南非共和國的關係有所突破，雙方決定互設大使館。蔣經國對此極為重視，打算派李登輝擔任首任大使，替台灣拓展外交，但最後因外交部態度有所保留而作罷。

一九七八年春，當蔣經國被國民黨提名為總統候選人之後，他開始思考副手人選與內閣人事案，此時不少黨國大老都在爭取副總統職位，令蔣深感困擾。 他最後選擇了台灣省主席謝東閔，成為首位台籍人士出任副總統一職，蔣自認提名謝乃「完全為黨國計，為公而無絲毫私心」，然而此一人選決定卻遭美國方面與部分國內人士批評。 儘管出現雜音，但在推動本土化的時空背景下，謝的出線顯然是蔣經國平衡省籍考量下的產物。此例一開，未來只要外省籍人士繼續任總統，副手則由本省籍出任，即成為慣例。

除了副總統人選外，另外兩個重要人事案是行政院院長與台灣省主席，蔣經國在倪文亞、孫運璿、李國鼎與俞國華四人之中，選擇從政經歷最資淺的孫運璿擔任閣揆，至於省主席一職，蔣竟考慮由當時仍擔任政務委員、毫無地方行政經驗的李登輝，以搭雲霄飛車的速度空降接掌省政府。 此一大膽構想最後並未實現，蔣決定讓李先出任首都台北市長，再於一九八一年底接任省主席，比原本他對李的仕途規劃要遲了三年半時間。無論如何，整個七○年代蔣經國對李登輝的賞識與拔擢乃出於真誠，蔣當上總統後，對不少黨政軍要員私下皆有所批評，惟獨對李讚譽有加，稱他「有工作熱情，又有新的科學觀念，可以培植的一位人才」，甚至還曾破例臨時邀請擔任台北市長的李登輝，與諸位黨國要員一同搭乘軍艦前往外島視察軍事戰備，對李的近距離觀察、考核與栽培之意，不言可喻。

蔣經國對李登輝的賞識與栽培是事實，然而這是否即等同於選定李做為未來接班人，仍不無疑問，甚至連李登輝本人生前也無法百分之百肯定。 西方國家開始關注小蔣接班人的議題，是始於老蔣去世一年後的一九七六年春天。當時美、英雙方在進行例行外交諮商時，國務院官員主動告訴英國駐華府外交官，據他們觀察，蔣經國似乎已暫時選定一名技術官僚準備培養為接班人，美官員拒絕透露此人姓名，只稱該名人士既無軍方背景，亦無黨政人脈與基礎，因此在華府看來是一個「不甚理想」（unsatisfactory）的接班人選。 從事後諸葛角度觀之，此人應是兩年後被小蔣任命為閣揆的孫運璿。一九八四年春天當蔣經國以省籍考量提名李擔任副手，並希望孫繼續留任行政院長時，他心中或許考慮的是讓孫運璿，而非李登輝，成為六年後的總統人選。此種看法在當時一度也在西方國家廣為流傳；一九八三年秋、冬之際，台北政壇一度傳出蔣因健康因素，翌年可能不會尋求連任，如此一來，孫運璿極可能接班，而王昇被放逐南美洲，也被各方解讀為是在替孫的接班掃除一大障礙。

無怪美、英各國在得知李登輝被提名為副手之後，反應一片驚訝；倫敦當局不認為李具備「充分資格」（sufficient credentials）擔任蔣的接班人，政壇上比李資深的林洋港在各方面條件似乎都來得更好，英國外交部還研判李登輝的出線，將讓國民黨的外省勢力認定未來對政局更加容易操控，甚至讓被放逐海外的王昇與其保守舊勢力有反撲的機會。 美國中央情報局則觀察，當孫運璿因健康因素意外退出政壇後，蔣經國並無積極培植其他特定接班人的跡象；在華府看來，於國民黨內毫無權力基礎的李登輝，根本無法駕馭龐大的黨國機制，一旦小蔣突然身故，國民黨將無可避免地走向集體領導模式。 持平而論，或許蔣經國本人對自己的健康狀況過於自信，完全沒料到自己竟然無法撐完第二任總統任期。

一九八一至一九八四年之間擔任美國駐台北辦事處長的李潔明，是首位預言並看好李登輝將成為蔣經國繼承人的外國人士。早年出身中央情報局的李潔明，對於前來台灣服務有著一股莫名的熱忱，一九八一年夏天，他甚至不惜遊說老長官、時任美國副總統的布希替他爭取到派駐台北的機會。 三年後，在他即將任滿、離台返美前夕的一九八四年一月六日和七日兩天，李潔明應時任台灣省主席李登輝之邀，兩家人結伴進行一場環島旅遊，這讓李有了近身觀察李登輝的機會。在隨後拍發回華府的觀察報告裡，李潔明稱此趟旅行充分見識到李登輝的本土政治性格，兩人私下交談時，李登輝反對北京所提一國兩制方案，並多次提及日本殖民台灣的過往經歷，而且毫不避諱談論當時島內方興未艾的「黨外」運動。在李潔明眼中，李登輝充滿著豐富的想像力，而且興趣廣泛，他還展現出超強的親和力，沿途與小百姓握手、合影、話家常，甚至即興地抱起幼兒親吻，其作風與拘謹的國民黨外省政治菁英顯然有著不小差異。一個多月後李被提名為副總統候選人，李潔明在第一時間向華府報告，儘管「副總統」一職無足輕重，但考量小蔣身體狀況不明朗，這位健康且精力充沛的台籍人物，必將成為下一任中華民國總統。

一九八八年一月十三日下午蔣經國於七海官邸突然大量吐血，因急救無效而撒手人寰，消息傳出後，立即引發國際關注。在日本沖繩的中央情報局遠東總部，美情報人員評論蔣經國的辭世，同時標誌著一個「時代」（era）與一個「朝代」（dynasty）的終結。 在華府，雷根總統獲報後立即在白宮與幕僚討論，並考慮敦請前總統福特率領重量級代表團前往台北悼唁。 在倫敦唐寧街十號，由首相柴契爾夫人主持的內閣會議上，英國眾官員咸認為蔣經國的去世，標誌著一股舊力量在台灣的結束，預言國民黨在台權力結構將從根本上被翻轉，並將在民意壓力下逐漸蛻變成為一本土性政黨，強化自身認同，甚至務實地放棄對中國大陸統治權主張。 這些預測果真在九○年代一一實現，向來對政治風向判斷精明老練的英國人，依然有著極敏銳的洞察力。

同時接受中國傳統文化與蘇聯社會主義洗禮的蔣經國，其治理台灣的風格，與父親蔣介石時代所呈現的那種皇朝制度崩解後，舊式軍閥專權色彩濃厚的統御術有所不同，也與他身後本省籍李登輝、陳水扁所代表的「皇民化」與「去中國化」政治性格，有著天壤之別。其早年在中國與蘇聯的特殊經歷，隨著大時代的洪流，在因緣際會下於一九四九年以逃難者的心態，來到受日本殖民統治長達半世紀之久的台灣海島，在人生最精華階段投入最大的精力於這塊土地上，最終將其打造為兩岸四地有別於共產黨與英、葡殖民統治、獨一無二的華人社會。蔣經國終其一生未能全然與對岸的中國共產黨一笑泯恩仇，但在血緣與民族情感上，於海島度過餘生的他，卻始終無法切斷對中國大陸的故土情懷。大歷史的脈絡告訴我們，「蔣經國的台灣時代」將是獨特且難以被複製的。

今日不少人將兩蔣父子視為威權統治與強人政治的表徵，欲以消除這對父子在台灣的歷史記憶與圖騰，來建構並強化一股有別於中國大陸的政治與歷史認同。在此一過程中，蔣經國往往被貼上白色恐怖執行者、特務頭目與殘害民主人權獨裁者的標籤；另一方面，也有許多過去受到蔣經國施政恩澤者，緬懷其清廉、勤政與愛民，以及他對台灣經濟建設發展的卓越成就，視他為歷來對台灣最具貢獻的領導人。不論哪一種評價，某種程度上都不免流於主觀的個人經驗與感受。二○○六年蔣介石日記於胡佛檔案館對全世界公開後，讓老蔣同時走下「神壇」與「祭壇」；在台灣，他不再是威權時代萬民擁戴的民族偉人與萬歲總統，在中國大陸，他也不再是千夫所指的頭號罪犯與民族罪人。隨著蔣經國日記的公開，以及全球各角落相關史料紛紛解密，我們有理由相信未來有關蔣經國的歷史研究與書寫，能夠脫離意識型態束縛，更趨理性、客觀與成熟。如果本書的問世，能夠在這方面的努力發生一點拋磚引玉的效果，透過對蔣經國的認識，引導吾人思索台灣這塊土地的過去、現在和未來，那將是作者感到欣慰之事。

(本文摘自《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》/遠足文化)

【作者簡介】

林孝庭

1971年出生於台北市，台灣大學政治系畢業，政治大學外交研究所碩士，英國牛津大學東方學部博士，美國柏克萊加州大學東亞研究所博士後研究員，美國舊金山大學環太平洋研究中心傑出訪問學者，2008年獲選為英國皇家亞洲學會院士。自2007年起獲聘為美國史丹佛大學胡佛研究所研究員，2010年起出任胡佛檔案館東亞館藏部主任。研究領域包括近代中國政治、外交、軍事、邊疆與少數民族問題、冷戰時期美、中、台三邊政治、外交與軍事關係等。

主要論著有《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》、《西藏問題：民國政府的邊疆與民族政治（1928-1949）》（Tibet and Nationalist China's Frontier: Intrigues and Ethnopolitics, 1928-49）、《現代中國的民族邊界：西方之旅》（Modern China's Ethnic Frontiers: A Journey to the West）、《意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》（Accidental State: Chiang Kai-shek, the United States, and the Making of Taiwan）、《台海．冷戰．蔣介石：解密檔案中消失的台灣史1949-1988》等中、英文專著，以及中、英、日文學術期刊文章、專書章節、史料彙編、會議論文、百科全書詞條與書評等百餘篇。