2020年2月,蔣經國私人日記於美國史丹佛大學胡佛檔案館正式對外界公開,這是繼2006年蔣介石日記開放後,另一件引起全球華人社會與學術界矚目的盛事。1988年1月13日蔣經國在中華民國總統任內離世後,三十多年來,其歷史地位與評價仁智互見,也引發不少討論;在台灣,懷念他的百姓,感念寶島在其領導下,安然度過內政、外交與經濟上的重重難關,至今屹立不搖,特別是他在七○年代行政院長任內推動「十大建設」,帶領台灣邁向經濟起飛,成為亞洲四小龍之一,又在政治上啟動本土化工程,大量提拔本省籍菁英,並於晚年解除戒嚴,開放黨禁報禁,開啟兩岸交流之窗;對他懷有敵意者,視其為早年台灣「白色恐怖」主使者與執行者,主導情治工作,以國家安全之名,行破壞民主與人權之實,並要他為重大政治案件負起責任。海峽另一端的中國大陸,在過去一段時間民間輿論也曾出現一股「蔣經國熱」,小蔣在台灣的治理經驗是否可能成為未來中國大陸的一面鏡子,頗引起討論與關注。

本書作者林孝庭以中、英文檔案史料為基礎,包括蔣經國私人日記、美國國務院、中央情報局等相關文件檔案,揭示七○年代起,當國際政治格局發生根本性轉變、國府失去代表「中國」之正統地位後,台灣如何從威權統治逐步走向政治本土化與民主化的曲折進程;在一定程度上,1949年後蔣經國的從政經歷與權力之路,未嘗不是二次戰後中華民國在台灣各方面發展的縮影。

本書以十個章節的篇幅,從軍事情報、政工、白色恐怖、外交、台獨運動、民主化、本土化、民生與經濟建設、兩岸關係等全方位視角,剖析1949年中華民國政府播遷台灣後的蔣經國與其政治生涯;這段歷史過程呈現了國府於國共內戰中潰敗、自大陸倉皇撤退播遷來台之後,如何在風雨飄搖中站穩腳跟,並利用冷戰國際兩極對抗態勢,維持在台統治之正當性。

【精彩書摘】

至今仍有不少人對蔣經國晚年為何選擇李登輝擔任副手而感到好奇,由於他在一九七九年十二月三十一日以後即停筆不再寫日記,吾人無從得知一九八四年春天當他思索副總統人選時,內心想法究竟為何。儘管如此,從現今所能取得的有限資料中,我們仍可設法對蔣經國「接班人」此議題進行一番探討。首先,蔣確實對李具有好感;一九七二年春,李登輝被延攬入閣擔任政務委員,六月二日行政院新內閣上任第二天,蔣經國在辦公室召見李之後,於當天日記裡寫道兩人「談得很投已,為一優秀之科學人才」,雖僅是一小段記載,卻可見他對李的賞識。 一九七五年春天小蔣在慈湖守父靈並獨自思考培養未來領導人時,曾提出以下條件:年齡應小他十歲左右、省籍問題不重要、黨的歷史不宜過長,還有和軍方需有相當之關係,除最後一項之外,李登輝顯然符合其他三條件。 隔年春天,台灣與南非共和國的關係有所突破,雙方決定互設大使館。蔣經國對此極為重視,打算派李登輝擔任首任大使,替台灣拓展外交,但最後因外交部態度有所保留而作罷。

一九七八年春,當蔣經國被國民黨提名為總統候選人之後,他開始思考副手人選與內閣人事案,此時不少黨國大老都在爭取副總統職位,令蔣深感困擾。 他最後選擇了台灣省主席謝東閔,成為首位台籍人士出任副總統一職,蔣自認提名謝乃「完全為黨國計,為公而無絲毫私心」,然而此一人選決定卻遭美國方面與部分國內人士批評。 儘管出現雜音,但在推動本土化的時空背景下,謝的出線顯然是蔣經國平衡省籍考量下的產物。此例一開,未來只要外省籍人士繼續任總統,副手則由本省籍出任,即成為慣例。

除了副總統人選外,另外兩個重要人事案是行政院院長與台灣省主席,蔣經國在倪文亞、孫運璿、李國鼎與俞國華四人之中,選擇從政經歷最資淺的孫運璿擔任閣揆,至於省主席一職,蔣竟考慮由當時仍擔任政務委員、毫無地方行政經驗的李登輝,以搭雲霄飛車的速度空降接掌省政府。 此一大膽構想最後並未實現,蔣決定讓李先出任首都台北市長,再於一九八一年底接任省主席,比原本他對李的仕途規劃要遲了三年半時間。無論如何,整個七○年代蔣經國對李登輝的賞識與拔擢乃出於真誠,蔣當上總統後,對不少黨政軍要員私下皆有所批評,惟獨對李讚譽有加,稱他「有工作熱情,又有新的科學觀念,可以培植的一位人才」,甚至還曾破例臨時邀請擔任台北市長的李登輝,與諸位黨國要員一同搭乘軍艦前往外島視察軍事戰備,對李的近距離觀察、考核與栽培之意,不言可喻。

蔣經國對李登輝的賞識與栽培是事實,然而這是否即等同於選定李做為未來接班人,仍不無疑問,甚至連李登輝本人生前也無法百分之百肯定。 西方國家開始關注小蔣接班人的議題,是始於老蔣去世一年後的一九七六年春天。當時美、英雙方在進行例行外交諮商時,國務院官員主動告訴英國駐華府外交官,據他們觀察,蔣經國似乎已暫時選定一名技術官僚準備培養為接班人,美官員拒絕透露此人姓名,只稱該名人士既無軍方背景,亦無黨政人脈與基礎,因此在華府看來是一個「不甚理想」(unsatisfactory)的接班人選。 從事後諸葛角度觀之,此人應是兩年後被小蔣任命為閣揆的孫運璿。一九八四年春天當蔣經國以省籍考量提名李擔任副手,並希望孫繼續留任行政院長時,他心中或許考慮的是讓孫運璿,而非李登輝,成為六年後的總統人選。此種看法在當時一度也在西方國家廣為流傳;一九八三年秋、冬之際,台北政壇一度傳出蔣因健康因素,翌年可能不會尋求連任,如此一來,孫運璿極可能接班,而王昇被放逐南美洲,也被各方解讀為是在替孫的接班掃除一大障礙。

無怪美、英各國在得知李登輝被提名為副手之後,反應一片驚訝;倫敦當局不認為李具備「充分資格」(sufficient credentials)擔任蔣的接班人,政壇上比李資深的林洋港在各方面條件似乎都來得更好,英國外交部還研判李登輝的出線,將讓國民黨的外省勢力認定未來對政局更加容易操控,甚至讓被放逐海外的王昇與其保守舊勢力有反撲的機會。 美國中央情報局則觀察,當孫運璿因健康因素意外退出政壇後,蔣經國並無積極培植其他特定接班人的跡象;在華府看來,於國民黨內毫無權力基礎的李登輝,根本無法駕馭龐大的黨國機制,一旦小蔣突然身故,國民黨將無可避免地走向集體領導模式。 持平而論,或許蔣經國本人對自己的健康狀況過於自信,完全沒料到自己竟然無法撐完第二任總統任期。

一九八一至一九八四年之間擔任美國駐台北辦事處長的李潔明,是首位預言並看好李登輝將成為蔣經國繼承人的外國人士。早年出身中央情報局的李潔明,對於前來台灣服務有著一股莫名的熱忱,一九八一年夏天,他甚至不惜遊說老長官、時任美國副總統的布希替他爭取到派駐台北的機會。 三年後,在他即將任滿、離台返美前夕的一九八四年一月六日和七日兩天,李潔明應時任台灣省主席李登輝之邀,兩家人結伴進行一場環島旅遊,這讓李有了近身觀察李登輝的機會。在隨後拍發回華府的觀察報告裡,李潔明稱此趟旅行充分見識到李登輝的本土政治性格,兩人私下交談時,李登輝反對北京所提一國兩制方案,並多次提及日本殖民台灣的過往經歷,而且毫不避諱談論當時島內方興未艾的「黨外」運動。在李潔明眼中,李登輝充滿著豐富的想像力,而且興趣廣泛,他還展現出超強的親和力,沿途與小百姓握手、合影、話家常,甚至即興地抱起幼兒親吻,其作風與拘謹的國民黨外省政治菁英顯然有著不小差異。一個多月後李被提名為副總統候選人,李潔明在第一時間向華府報告,儘管「副總統」一職無足輕重,但考量小蔣身體狀況不明朗,這位健康且精力充沛的台籍人物,必將成為下一任中華民國總統。

一九八八年一月十三日下午蔣經國於七海官邸突然大量吐血,因急救無效而撒手人寰,消息傳出後,立即引發國際關注。在日本沖繩的中央情報局遠東總部,美情報人員評論蔣經國的辭世,同時標誌著一個「時代」(era)與一個「朝代」(dynasty)的終結。 在華府,雷根總統獲報後立即在白宮與幕僚討論,並考慮敦請前總統福特率領重量級代表團前往台北悼唁。 在倫敦唐寧街十號,由首相柴契爾夫人主持的內閣會議上,英國眾官員咸認為蔣經國的去世,標誌著一股舊力量在台灣的結束,預言國民黨在台權力結構將從根本上被翻轉,並將在民意壓力下逐漸蛻變成為一本土性政黨,強化自身認同,甚至務實地放棄對中國大陸統治權主張。 這些預測果真在九○年代一一實現,向來對政治風向判斷精明老練的英國人,依然有著極敏銳的洞察力。

同時接受中國傳統文化與蘇聯社會主義洗禮的蔣經國,其治理台灣的風格,與父親蔣介石時代所呈現的那種皇朝制度崩解後,舊式軍閥專權色彩濃厚的統御術有所不同,也與他身後本省籍李登輝、陳水扁所代表的「皇民化」與「去中國化」政治性格,有著天壤之別。其早年在中國與蘇聯的特殊經歷,隨著大時代的洪流,在因緣際會下於一九四九年以逃難者的心態,來到受日本殖民統治長達半世紀之久的台灣海島,在人生最精華階段投入最大的精力於這塊土地上,最終將其打造為兩岸四地有別於共產黨與英、葡殖民統治、獨一無二的華人社會。蔣經國終其一生未能全然與對岸的中國共產黨一笑泯恩仇,但在血緣與民族情感上,於海島度過餘生的他,卻始終無法切斷對中國大陸的故土情懷。大歷史的脈絡告訴我們,「蔣經國的台灣時代」將是獨特且難以被複製的。

今日不少人將兩蔣父子視為威權統治與強人政治的表徵,欲以消除這對父子在台灣的歷史記憶與圖騰,來建構並強化一股有別於中國大陸的政治與歷史認同。在此一過程中,蔣經國往往被貼上白色恐怖執行者、特務頭目與殘害民主人權獨裁者的標籤;另一方面,也有許多過去受到蔣經國施政恩澤者,緬懷其清廉、勤政與愛民,以及他對台灣經濟建設發展的卓越成就,視他為歷來對台灣最具貢獻的領導人。不論哪一種評價,某種程度上都不免流於主觀的個人經驗與感受。二○○六年蔣介石日記於胡佛檔案館對全世界公開後,讓老蔣同時走下「神壇」與「祭壇」;在台灣,他不再是威權時代萬民擁戴的民族偉人與萬歲總統,在中國大陸,他也不再是千夫所指的頭號罪犯與民族罪人。隨著蔣經國日記的公開,以及全球各角落相關史料紛紛解密,我們有理由相信未來有關蔣經國的歷史研究與書寫,能夠脫離意識型態束縛,更趨理性、客觀與成熟。如果本書的問世,能夠在這方面的努力發生一點拋磚引玉的效果,透過對蔣經國的認識,引導吾人思索台灣這塊土地的過去、現在和未來,那將是作者感到欣慰之事。

(本文摘自《蔣經國的台灣時代:中華民國與冷戰下的台灣》/遠足文化)

【作者簡介】

林孝庭

1971年出生於台北市,台灣大學政治系畢業,政治大學外交研究所碩士,英國牛津大學東方學部博士,美國柏克萊加州大學東亞研究所博士後研究員,美國舊金山大學環太平洋研究中心傑出訪問學者,2008年獲選為英國皇家亞洲學會院士。自2007年起獲聘為美國史丹佛大學胡佛研究所研究員,2010年起出任胡佛檔案館東亞館藏部主任。研究領域包括近代中國政治、外交、軍事、邊疆與少數民族問題、冷戰時期美、中、台三邊政治、外交與軍事關係等。

主要論著有《蔣經國的台灣時代:中華民國與冷戰下的台灣》、《西藏問題:民國政府的邊疆與民族政治(1928-1949)》(Tibet and Nationalist China's Frontier: Intrigues and Ethnopolitics, 1928-49)、《現代中國的民族邊界:西方之旅》(Modern China's Ethnic Frontiers: A Journey to the West)、《意外的國度:蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》(Accidental State: Chiang Kai-shek, the United States, and the Making of Taiwan)、《台海.冷戰.蔣介石:解密檔案中消失的台灣史1949-1988》等中、英文專著,以及中、英、日文學術期刊文章、專書章節、史料彙編、會議論文、百科全書詞條與書評等百餘篇。