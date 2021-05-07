結婚前應向另一半坦承自己的狀況，若等到婚後對方才知道，就是欺騙。印度北方邦馬霍巴日前有一對新人結婚，過程中新娘突要求新郎當眾背誦乘法表，豈料對方竟背不出來，讓新娘氣得當場退婚，女方家人也都非常支持她的決定。

This groom could have never imagined that flunking a simple 'maths test' would make his marriage plans go awry 由 The Tribune 發佈於 2021年5月3日 星期一

根據印度媒體《The Tribune》報導，馬霍巴(Mahoba)地區的村莊Dhawar有一對新人於1日結婚，新人穿上禮服出席結婚典禮，結果剛走到大廳，新娘突然要求新郎當眾背出乘法表「2」的部分，算是非常基礎的數學測驗，豈料新郎卻呆站在原地背不出來。

新娘發現未來丈夫連最基礎的數學都不會，氣得當場宣布退婚並離開，並說她不願意嫁給連基本知識都不懂的人，親友試圖說服她，但新娘並未因此回心轉意。事後新娘的表妹表示，當時她們才得知新郎未受過教育，感到非常驚訝。

新娘表妹接著說「新郎從未提及他的教育程度，甚至像刻意隱瞞，導致我們對他是否有讀過書都一無所知，男方等於是騙了我們，我的表姊也很勇敢做了這個決定」，之後家人也很支持新娘的作法，所以並不擔心會受到他人異樣眼光。

這一場沒有結果的婚禮經地方人士協調後，雙方家庭也已達成共識，決定不報警，但新人們必須歸還互贈的禮物、珠寶等財物。消息曝光後，不少人也表示支持，「另一半若連最基礎的知識都不懂的話，真的很可怕，假若你遇到問題時，丈夫根本無法幫忙你，孩子甚至也可能無法接受教育」。