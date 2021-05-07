獅子果然是萬獸之王！南非一名攝影師日前至克魯格國家公園進行拍攝，看到30隻鬣狗與獅子搶食的畫面，由於鬣狗數量非常多，起初還擔心獅子恐會敗北，沒想到經過6小時的激戰，獅子竟守住自己的獵物，讓攝影師驚呼不已。

Check out this awesome spread of Kyle Smith, our lead photographic guide for SafariSmiths! https://t.co/iCHsfKhPUJ — safarismiths (@safarismiths) May 6, 2021

根據《每日郵報》報導，來自南非希爾頓(Hilton)的26歲攝影師史密斯(Kyle Smith)，日前至克魯格國家公園(Kruger National Park)進行拍攝工作，期間看到一隻獅子成功捕獲一頭水牛，沒想到也意外吸引斑點鬣狗的注意，雙方展開搶食大戰。

斑點鬣狗數量多達30隻，開始對獅子進行攻擊，而獅子也不是好惹的角色，不斷對鬣狗怒吼，彷彿在警告牠們「這是我的食物，你們休想吃」，有些鬣狗被獅子的咆哮聲嚇到往後退，但有些鬣狗則直接向前攻擊，試圖咬獅子的臀部，獅子趕緊轉身抵禦，經過6小時的激戰，最終雙方都精疲力竭，鬣狗群才決定放棄並離開，獅子成功守住自己的食物。

儘管獅子身上有些傷，但傷勢並不嚴重，這一場搶食過程也讓攝影師直呼「非常珍貴的畫面」。斑點鬣狗咬合力是陸地食肉哺乳動物最強的，達1300磅，雖然斑鬣狗很適合吃腐肉的生活模式，且牠們大部份的食物都是靠搶奪來的，狩獵模式與非洲野犬相似，會追獵物很長一段距離，直到牠們累到無法跑為止。