美國田納西州一名飼主日前帶愛犬至公園散步，期間被一隻流浪狗跟蹤，她出於善意摸了摸狗的頭後，沒想到就被流浪狗視為主人，跟著他們一起散步，返家前飼主不忍將牠趕走，便將流浪狗帶回家，讓不少人直呼很感動。

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根據《The Dodo》報導，梅里特(Marcy Merritt)日前帶狗至公園散步，期間聽到身後傳來腳步聲，當下誤以為他們被跟蹤，讓梅里特非常緊張，之後跑出一隻流浪狗，周圍並沒有任何人，她才意識到自己是被狗跟蹤，隨即鬆了一口氣，而流浪狗則搖著尾巴看著他們，梅里特便伸手摸了摸流浪狗的頭。

沒想到梅里特的舉動，竟被流浪狗視為主人，全程跟著他們一起走，梅里特起初以為，牠是想找愛犬玩，之後才發現她的目標其實是自己，梅里特提到「我摸牠第二次時，浪浪非常開心，之後就緊跟在我們的身邊」，直到快走出公園時，流浪狗還在他們面前又跑又跳，似乎想跟著一起上車。

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梅里特表示「浪浪的舉止看起來就像牠是我的狗一樣」，但因她已養了3隻狗，且並沒有養第4隻的打算，但看到流浪狗如此熱情，她根本不忍心將浪浪趕走，最終也把牠帶回家，由於不確定牠是被棄養還是失蹤，擔心牠的原主人可能正在尋找牠，因此便帶牠至獸醫院掃描身上的寵物晶片。

從寵物晶片資料得知，流浪狗的名字叫「維納斯」(Venus)，而牠的原主人也未採取任何行動尋找牠，因此梅里特決定替「維納斯」找一個新家，表示「目前收到很多申請書，想要認養維納斯，而在牠順利找到新家之前，我都會提供寄養，讓牠待在我們家」。