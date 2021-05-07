英國一名28歲男子特里迪科（AlexTridico），日前和5名友人相偕前往斯旺納奇市（Swanage）的舊哈里岩（Old Harry Rocks）遊玩，不料期間卻失足墜落35公尺（115英尺）、約11層樓高的懸崖，原以為自己小命不保，卻幸運的僅受到輕傷，背後原因讓人直呼命大。

根據《太陽報》報導，特里迪科和5名友人前往知名旅遊勝地舊哈里岩遊玩，沒想到走在懸崖小徑上時，不幸墜崖，事發當下，他嘗試緊抓附近的岩石和草叢，但因為手滑，什麼都抓不到，「大約3到4秒鐘的時間，我意識到自己要跌落懸崖，心想這下真的死定了」。

不過就在這電光石火之際，他一心只想將傷亡降到最低，「我知道我必須把自己從懸崖邊緣推開，否則我會降落在太淺的水中而導致重傷」。

後來他被救上岸送醫，發現僅受到輕傷，斷了3根肋骨與肺部穿孔，讓他相當錯愕「從這麼高的地方墜崖，每個人都很驚訝我竟然沒死，而且還只受到輕傷」。

救援人員也認為，特里迪科從大約35公尺高的地方跌落，還能得以倖存，實在是奇蹟，並推測他之所以僅受輕傷，原因在於掉落時適逢漲潮，「當時潮水滾滾，所以他沒有落水太深，最多可能只有約1公尺而已，受到的傷害相對較小」。

面對外界質疑，特里迪科在墜崖前不斷在擺姿勢拍照，他隨即否認，並指出當時他正朝著友人方向走去，突然一時腳滑，才會失足墜崖。