地獄級的畫面！美國德州一間診所「頭蝨天使」專門治療頭蝨問題，日前他們分享醫治病患的過程，只見女童頭髮一翻開，上面爬滿密密麻麻的頭蝨，而且用梳子一梳，大量頭蝨就跟著被梳下來，駭人畫面讓人看了不禁起雞皮疙瘩，而該名病患狀況相當嚴重，醫師更稱「這是目前見過最嚴重的案例」。

根據《太陽報》報導，診所「頭蝨天使」(Lice Angels)專門治療頭蝨病狀，他們也會將醫治過程分享至抖音，擁有230萬粉絲，日前他們接到一名頭蝨問題非常嚴重的病患，當診所人員撥開她的頭髮時，可以看到成千上萬隻頭蝨在她髮間亂鑽。

隨後診所人員用梳子幫患者梳頭，再將梳子放置衛生紙上，只見大量蟲屍與黃色液體，畫面非常噁心，所幸經過診所治療後，病患的頭皮已恢復健康，頭蝨順利被清理乾淨，她的頭髮也恢復光澤，而診所表示「這是我們開業以來，遇到最嚴重的案例」。

「頭蝨天使」進一步解釋，此病患頭上的頭蝨應該是基因突變的「超級頭蝨」(super lice)，牠們的外型雖然與普通頭蝨一樣，但對一般藥物具抗藥性，因此處理上困難度較高。而國外不少孩童有「頭蝨」困擾，對他們的生活造成困擾。一名母親潔西(Jesse Serrata)表示，她的女兒曾是頭蝨患者，當時試過各種藥物或更換清潔用品，都無法有效除掉頭蝨，直到請診所幫忙，才擺脫頭蝨困擾。