印度一隻小象，日前跟著象群來到一個名叫尼瑪坦的小村莊，好奇心重的牠一時玩性大發、獨自亂逛，不料卻在當地時間晚上9點左右，失足跌落到一座9公尺（30英尺）深井裡。當地村民驅趕走象群後，隔天才發現這頭落難小象，隨即展開絕地救援，畫面曝光後，感動無數網友。

根據外媒報導，本月2日，一群大象從印度東部賈坎德邦（Jharkhand）吉里迪區（Giridih）附近森林，前往尼瑪坦村莊，村民發現後隨即將象群驅離，沒想到隔天眾人卻在一座深井裡發現了一隻落單的小象，受困在井底無法脫逃，幸好井裡的水不深，但提供了足夠的浮力，讓小象跌下去時免於受傷。

為了救出小象，村民們緊急連絡了當地的林管局，有關部門也隨即展開救援行動，先是拆除了井壁的整個側面，接著使用3台挖掘機在地面上開了一條通往深井的坡道，讓小象可以自行脫困，而不是透過重型機具將牠吊掛舉起。幸運的是，一身泥濘的小象在8個小時之後，終於順利脫險。

畫面曝光後感動無數網友，紛紛留言直呼「太好了！幸虧是有驚無險」、「看小象以後還敢不敢亂跑」；也有人擔心小象和象群走散，「該怎麼辦？」就有知情人士表示，通常救援的動物如果身體健康，保育人士會將牠們野放回附近的象群。