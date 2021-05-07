澳洲昆士蘭州一名捕蛇專家日前至陽光海岸附近，幫忙住家清理屋頂，沒想到竟在上面發現50張蛇皮，屋頂彷彿變成蛇的秘密基地，也讓捕蛇人驚呼不可思議，隨即將畫面分享至臉書，意外引發網友討論，PO文累積5千人按讚。
陽光海岸捕蛇人公司員工戴維(Catcher Dave)近日至陽光海岸(Sunshine Coast)，幫忙當地一名住戶清理屋頂，沒想到竟在上面發現30隻蛇皮，目前仍未清除完畢，捕蛇人表示「我從這一戶人家的屋頂上，找到30多張蛇皮，後面似乎還有更多，推估至少還有20張蛇皮」。
而該公司也將照片上傳至臉書粉專「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」，可見每張蛇皮的長度不一，數量多到必須用兩隻手才能拿得住，捕蛇人表示，這一家人發現屋頂上有50張蛇皮時，並沒有感到非常恐懼，屋主的小孩甚至非常好奇，不斷詢問有關蛇的事情。
不少人回應「實在是太噁了！如果是我家，我一定放火把家燒了」、「這麼多蛇曾待在屋頂上，這一家人完全不知道自己身陷於危險中」、「屋頂上是不是有很多老鼠或其他小動物出沒，才會導致蛇都待在那啊」。而戴維也告訴民眾，其實蛇出現在屋頂並非壞事，「蛇會幫忙免費除壞蟲，吃掉所有齧齒類動物」。
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