現代人將毛小孩視如己出，不僅飲食講究，就連住的地方也馬虎不得！國外有飼主日前收編了一隻貓咪，為了讓牠住得舒適，特別將無用空間打造成袖珍版的貓咪睡房，不僅有床，還能看電視！

推特帳戶「＠CinnamonBear」日前分享多張家中閒置空間變身華麗「貓房」的照片，意外引起網友廣大迴響。飼主透露，偶然發現自家臥室牆壁有一個多餘的閒置空間，便突發奇想的打算替幾個月前新加入的家庭成員，賓士貓懷亞特（Wyatt），巧手打造一間專屬於牠的睡房。

Here is the bedroom we finished for our cat this weekend. He actually goes in to nap and watch birds on YouTube :) More pics coming #tinyhome #cats #catbedroom pic.twitter.com/k54OPBVZVG — CinnamonBear (@CinnamonBear9) April 13, 2021

畫面中可見，睡房內除了床、玩具、地毯之外，牆面上還特別擺了畫框，天花板更安裝了一盞小燈，增添溫馨氣息，而最讓眾人驚豔的是裡頭還配備了貓咪的專屬電視，經常讓懷亞特宛如電視兒童一般，看得欲罷不能。

More pics of the cat bedroom pic.twitter.com/S6wDdyPHcG — CinnamonBear (@CinnamonBear9) April 13, 2021

而整間貓咪睡房的完工照，乍看之下跟人類的房間如出一轍，畫面曝光後引起網友廣大迴響，紛紛留言直呼「Respect！這房間太猛了」、「房間比我的還美！」、「請收下我的膝蓋」、「還好貓咪給面子！不然做完又睡紙箱會哭死」。