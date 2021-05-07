紐西蘭一名30歲男子厄普森（Geoff Upson）為了讓相關單位重視道路鋪平修整的問題，並且讓用路人避開路面坑洞，截至目前為止，已在有問題的道路上塗鴉了上百個男性生殖器，此舉雖然成功引來當地政府關注，但也面臨法律訴訟問題。

綜合外媒報導，自稱是「道路安全運動者」的厄普森，因為不滿住家周邊道路有許多路面坑洞，提出逾20次申訴，卻遲遲得不到當局重視，因此自2018年起便突發奇想，直接在有問題的路段塗鴉標記，有時是在坑洞旁邊畫圈，有時則因為面積過大，直接畫上男性生殖器，希望藉由這樣的舉動，促使有關當局將道路鋪平。

果然此舉成功引起奧克蘭交通局注意，並向警方投訴，認為這些出自厄普森之手的粗俗塗鴉，可能分散其他用路人的注意力，帶來安全上的風險，並強調會對厄普森採取法律行動。

對此，厄普森氣憤表示，市政委員會的工作就是要確保用路人的安全，但卻沒有做到這件事，「如果他們出來修路，那我的塗鴉100％會被移除」。

事實上，如此激進的行為，厄普森並非第一人，2015年一名英國塗鴉藝術家也曾在不少路面坑洞上畫出男性生殖器，他坦言「我確實想引起人們的注意，最好是令人難忘的那種，而沒有什麼塗鴉比巨型陰莖還要搶眼」。