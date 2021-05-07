動物皆有靈性！大陸天津一名婦人日前準備出門買早餐，發現家門口出現一隻流浪狗，不斷在自家門前徘徊，起初以為狗是來討食物吃的，但流浪狗卻沒有其他動作，但只要婦人挪動身體，牠也會跟著動，猜測流浪狗可能是想帶她去別的地方，婦人便跟著狗走，之後在附近角落發現一窩幼犬。

婦人隨後將狗安置於另一個較安全的地方，並幫牠們準備新狗窩。(影片來源/youtube/小楊和流浪狗)

根據《網易新聞》報導，天津河西一名婦人今年1月欲出門買早餐，發現家門口出現一隻流浪黑狗，蹲坐在原地不肯走，起初婦人以為牠是來討食物的，但黑狗並未做出任何討食的動作，讓她覺得非常奇怪，直到婦人走出家門後，流浪狗便起身跟著她，在婦人身邊不斷徘徊。

婦人推測，流浪黑狗可能是想帶她去其它地方，因此便跟著牠走，發現自己並未猜錯，隨後流浪狗帶領她走到鄰居家門口，婦人發現旁邊角落有一窩幼犬，而狗媽媽正在餵牠們喝奶，婦人才意識到，由於當時天氣很冷，流浪黑狗應該是爸爸，擔心母狗與幼犬恐撐不住，才會趕緊跑出去向人求救。

不過婦人找到狗窩時，發現其中一隻狗寶寶已不幸離世，隨後她將小狗埋到附近的空地，而狗爸爸可能相當不捨，一直在埋小狗的附近徘徊，而婦人之後將狗安置於另一個較安全的地方，為牠們搭建狗屋，並在裡面放滿棉被，定時來查看狗一家的狀況，還提供食物給牠們吃。不少人感動的說「母狗的眼神讓人看的好心疼」、「好有靈性的狗爸爸」。