菲律賓北蘇里高省一名女童的日常飲食，日前引發網友熱議，原來是女童的父母拿了整盤肥蟲餵食一雙兒女，這一幕讓不少人看了頭皮發麻，集體出征灌爆家長臉書，面對排山倒海的輿論壓力，女童父母著急喊冤，指出那是可食用的「椰子蠕蟲」，富含蛋白質。

綜合外媒報導，女童家長上月6日將女兒生吃肥蟲的影片上傳臉書，畫面中可見，女童面前有一盤不斷蠕動的肥蟲，她開心的用手抓起直接生吞，一旁的哥哥見狀也想伸手拿一隻吃，但女童隨即大哭護食，期間還有一隻肥蟲不慎掉在地上，最後她決定將這隻蟲送給哥哥吃，結果又被哥哥放回盤子裡。

女童父母原本是想分享兄妹的互動，尤其是女兒護食心切的模樣很有趣，沒想到卻引來大批網友圍剿，痛批家長失職，竟然給小孩吃蟲，而且還是生食，「難道是窮到沒別的東西讓孩子吃嗎」。

面對排山倒海的輿論壓力，最後女童父母趕緊向菲律賓知名主持人托佛（Raffy Tulfo）求助，希望藉由托佛的影響力幫他們澄清。

托佛指出，女童吃的是椰子蠕蟲，是越南當地有名的一道美食，「那真的是可以食用的，就是滿滿的蛋白質」。營養學家蘇里高（Surigao）也表示，沒有人因為吃椰子蠕蟲而喪命，除了蛋白質外，牠還有豐富的鈣和鐵，能生吃、醃製，也能製成飲品。