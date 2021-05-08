英國一間汽車經銷商，為了增進員工之間的情誼，每月會定期辦理聚餐，聯繫感情，不過卻因為時常遺漏一名單親且兼職的女員工，被一狀告上法院，公司最終須賠償2.3萬英鎊（約新台幣87萬元）。

根據《鏡報》報導，受害女銷售萊維卡（Malgorzata Lewicka）過去因為曾指控公司在工時與工資上有性別歧視，事後也申訴同事性別歧視，不料在此之後，公司固定每個月最後一個禮拜五的「披薩聚餐」都刻意忽略她，萊維卡認為這是事件的導火線。

此外，萊維卡2018年還被公司降為兼職人員，2019年被正式裁員，面對種種不公平待遇，讓頓失經濟的她決定對前東家提出告訴。

儘管前東家解釋，因為聚餐時間不固定，加上萊維卡是兼職人員，比一般正職員工早下班，才沒有發出邀請，並非刻意排擠她。不過萊維卡提出明確證據，指出經理走遍公司詢問餐點，唯獨對她視而不見，其他同事也沒人問她要訂什麼，充分顯示自己確實遭到忽略。

對此，法官依照相關事證，判定萊維卡遭受歧視性待遇，加上公司以「單親媽媽」為由任意解雇，對萊維卡造成打擊，最終判定公司必須賠償萊維卡精神以及收入損失，合計2.3萬英鎊（約新台幣87萬元）。