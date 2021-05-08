日本天空上出現外星艦隊？日本民眾近日在福井縣內的福井市、越前市，看到夜空中出現好幾條詭異光柱，隨即被目擊民眾拍下來PO網，在網路上引發討論，不少人開玩笑猜測是外星艦隊，對於大家的疑問，專家也做出解釋。

神秘光柱引發網友討論，日媒也對此解釋，這是「漁火光柱」現象。(影片來源/youtube/ウェザーニュース)

根據日媒「ウェザーニュース」報導，福井縣內的福井市、越前市有民眾於5月6日晚間10點左右，目擊天空中出現好幾條不明光柱，看起來像是有發光體從天空往下墜，但光柱卻一直停留在原處，也讓不少民眾感到好奇，並將這一幕拍攝下來，不少網友打趣地說「難道是出現外星艦隊？」。

而日本媒體也進步一解釋，指此為「光柱現象」，是大氣光學的自然反應，推斷由於沿岸漁船作業時的光線，透過雲中的冰晶進行反射而造成，冰晶若改變位置，也可能照出彎曲或圓圈狀的光，此現象也被稱做「漁火光柱」(いさりびこうちゅう)。

而在5月7日約凌晨1點左右，日本海同一側的兵庫縣北部也出現「漁火光柱」的現象。日本氣象站專家長井光明(Mitsuaki Nagai)提到，「這是一種非常罕見的現象，每年出現的機率並不高，在去年4月，敦賀市附近也發現過類似現象」。