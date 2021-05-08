斷掉的手指頭真的能夠再次解鎖手機嗎？西班牙一名56歲男子基蘭·希金斯（Kieran Higgins）在一次工作事故中失去了一截手指，不過因為受損太過嚴重而無法接回，他便將斷指浸泡在酒裡，方便日後申請保險理賠，後來他更突發奇想，將斷指拿來解鎖手機，沒想到竟然成功了！

根據《太陽報》報導，希金斯的工作需要操作起重機，卻不慎在一次意外中因為壓傷，失去了一截食指，即便當下他緊急開車前往離他最近的藥房請人包紮，並火速帶著斷指前往距離15英里（約24公里）外的醫院，但醫生告訴他，因為手指受損嚴重，無法重新接回，他最後只能黯然帶著斷指回家。

後來，基於保險索賠的需要，他決定先保存「證據」，將斷指泡在一罐酒裡保存，並且在2周後，突發奇想的用自己的斷指解鎖手機，沒想到竟然成功了，讓他又驚又喜。

對此，生物識別設備專家弗朗切斯（Lucas Francese）表示，當前科技能辨別諸如橡膠或明膠製成的假手指，不過「無論是死的還是活的真手指，都能成功辨識」。