高雄永安有民眾在海提附近，發現一隻流浪狗媽媽，右後腿不幸被夾斷，但為了哺育孩子，牠仍堅持拖著虛弱的身體到處覓食，讓人看了非常不捨，隨即通報台灣動物緊急救援小組，如今母狗與幼犬已受到妥善照顧，消息曝光後，讓不少網友感動地說「母愛太偉大」。

台灣動物緊急救援小組接獲民眾通報，在高雄永安附近找到斷腿的狗媽媽，還有7隻幼犬。(影片來源/youtube/中時新聞網)

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，日前有民眾在高雄永安海堤附近，看到一隻斷腿的流浪狗，拖著虛弱身軀到處覓食，讓他感到非常不捨，於是通報台灣動物緊急救援小組，志工至現場後，在附近一處農地找到狗窩，草叢裡躲著一隻斷腿的母狗，還有7隻幼犬，而狗媽媽看到有人靠近，警戒心瞬間提高，死守在幼犬身邊。

發言人倪京台提到，母狗的右後腿遭捕獸夾夾斷，導致牠只能跛著腳到處找食物吃，才有足夠的養分餵幼犬喝奶，幾乎是忍著痛且冒著生命危險覓食，而志工當時抵達現場後，母狗經安撫後才放下戒心，期間看到狗媽媽躺在地上餵食寶寶的畫面，也讓志工不禁讚嘆「動物的母愛其實也很偉大」。

台灣動物緊急救援小組之後將母狗與幼犬安置於動物醫院，先幫狗媽媽坐月子補充營養，才能夠好好哺乳，經過1個月的照料後，幼犬也陸續斷奶，而且各個身體都很健康，並接受預防注射，狗媽媽近日也準備做節育手術，目前牠的傷口已癒合，假若牠的身體恢復健康，未來將與孩子一起開放認養。