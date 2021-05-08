雞蛋是營養豐富又美味的食物，更是家家戶戶餐桌上常見的菜色，不過國外有一名女子在煎荷包蛋時，卻發現蛋黃邊緣竟有一隻「嬰兒小雞」陳屍其中，嚇得她立即將荷包蛋打包厚葬，畫面曝光後網友全嚇傻了！

綜合外媒報導，國外一名網友在抖音（TikTok）帳戶「@its_mxdson_」上傳一段奇葩影片，只見煎鍋上打了一顆荷包蛋，但是蛋黃的左下角處卻生長出一個雛鳥胚胎，仔細一看，隱約可見淺黃色的鳥喙和小小的眼睛縫隙，讓她相當錯愕。

她坦言，自己不小心打破了一顆雞蛋，當下想說乾脆直接開火，煎蛋來吃，沒想到卻看見這詭異的一幕。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，甚至吸引逾280萬人次觀看、6900多則評論，後來女子又上傳了一段將「嬰兒小雞」埋在土裡厚葬的短片，遠遠看來就像一顆荷包蛋躺在泥土坑內。

不少網友看了「嬰兒小雞」後驚呼連連，紛紛留言回應「這就是我煎雞蛋時最擔心的事情」、「該吃素了」；也有人好奇她的蛋源來自何處，直言「受精卵在市面上極為少見，妳是從農場買到的嗎？」女子則回應，蛋源確實來自農場，自己一直都從該處獲取雞蛋，但卻是第一次遇到這種狀況。